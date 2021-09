Chiara Ferragni e Fedez irriconoscibili: ecco come sono stati beccati

Chiara Ferragni e Fedez come non li hai mai visti prima d’ora! La coppia, beccata dal settimanale Chi, appare irriconoscibile rispetto ai social.

Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio tra le coppie più amate del bel paese. Il loro legame è uno dei più forti in assoluto tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo nostrano e sono sempre apparsi pubblicamente come una delle coppie più felici al mondo. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che a breve tornerà in onda con una nuova edizione del Grande Fratello Vip, ha beccato i Ferragnez in un modo del tutto insolito rispetto a come gli utenti della rete si è abituato a vederli durante il corso di questi anni.

Tant’è che le foto rubate di Chiara Ferragni e Fedez stanno rapidamente facendo il giro del web, destando un gran stupore da parte degli utenti del web che non li avevano mai visti così prima di oggi.

Fedez e Chiara Ferragni, lite furiosa in vacanza: “Volate parole forti”

Certo, è bene precisare che nelle foto non c’è nulla di assolutamente scandaloso. In quanto vengono semplicemente paparazzati Fedez e Chiara Ferragni mentre litigano. Secondo quanto è possibile leggere sul settimanale, tra i due sarebbero “volate parole forti ed insulti”. Affermazioni che hanno lasciato di stucco i loro fedeli sostenitori, che sui rispetti profili social sono abituati a vederli in una veste del tutto insolita.

Il motivo della discussione, almeno per il momento, resta sconosciuto, ma in realtà potrebbe tranquillamente trattarsi di un semplice litigio di coppia e niente di più. Spesso ci si dimentica che nonostante i glitter, i lustrini e i selfie mozzafiato, i Ferragnez sono essere umani ed è normale che anche all’interno della loro coppia a volte capita che ci siano delle incomprensioni.

Tant’è che i due, sui rispettivi profili social, almeno per il momento hanno preferito non commentare la paparazzata che li ha visti protagonisti. Anche perché oggi per loro è un giorno davvero importante. Il motivo? Il primo settembre, Chiara e Federico festeggiano il terzo anno di matrimonio. Per questo motivo, con giusta ragione, la coppia avrà preferito dedicarsi a questo importante traguardo piuttosto che commentare alcune foto rubate che li immortala durante una discussione.

Chiara Ferragni e Fedez non sono mai stati beccati così, ma a volte le persone si dimenticano che dietro lo schermo di uno smartphone ci sono persone in carne ed ossa che, seppur in modalità diverse, vivono le vita come tutti i comuni mortali. Nulla di più, nulla di meno.