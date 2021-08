Temptation Island, cambia tutto: clamorosa decisione di Maria De Filippi

Temptation Island chiude i battenti! Quest’anno è stata l’ultima edizione. Maria De Filippi sta già correndo ai ripari.

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo. Tant’è che anno dopo anno riesce a far collezionare a Mediaset veri e propri ascolti record. Purtroppo però le cose stanno presto per cambiare. In quanto secondo il portale Tv Blog, che ha sempre anticipato notizie che si sono poi rivelate essere vere, questa andata in onda qualche settimana fa è stata l’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia su canale 5.

In quanto tra la Fascino, società di Maria De Filippi, e Banijay, società che possiede i diritti del programma, non è stato raggiunto un nuovo accordo, costringendo Maria De Filippi e Mediaset a prendere una drastica decisione: la chiusura dello show.

Temptation Island chiude i battenti, ma niente paura perché Maria De Filippi sta già correndo ai ripari.

Accordo non raggiunto: Maria De Filippi rinuncia a Temptation Island

La notizia, nonostante sia trapelata in rete soltanto qualche ora fa, è già diventata virale, lasciando il pubblico delle rete con l’amaro in bocca. Temptation Island, come anticipato, è uno dei programmi di punta di Mediaset ed anno dopo anno ha tenuto il pubblico del piccolo del piccolo schermo degli italiani incollati alla tv, ma vediamo nello specifico che cosa ha rivelato il portale a tal proposito:

“Quella conclusa a luglio scorso dovrebbe essere l’ultima edizione di Temptation Island targata Fascino. Infatti, non ci sarebbe l’accordo tra la società controllata al 50% da Maria De Filippi (l’altra metà è nelle mani di Rti-Mediaset) e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format” annuncia il portale, rivelando però che la conduttrice sta già correndo ai ripari. In che modo?

Maria vorrebbe dare vita alla sua versione del format, riproponendo una vecchia idea, Ultima Fermata, che vedeva Stefano De Martino alla conduzione, che è stata poi scartata. In questo modo la conduttrice di Uomini e Donne, un po’ come successe tempo fa con Italia’s Got Talent che è stato sostituito da Tu sì que vales, avrebbe un nuovo programma tutto suo e niente e nessuno potrebbe strapparglielo via.

Sicuramente la chiusura di Temptation Island ha lasciato i telespettatori con l’amaro in bocca che mai si sarebbero aspettati, soprattutto dopo lo straordinario successo ottenuto, che l’ultima edizione andata in onda potesse essere l’ultima, anzi. Non vedeva l’ora di poter assistere alle avventure sentimentali dei prossimi protagonisti, visto che era già diventato orfano dell’edizione dedicata ai personaggi del piccolo schermo.