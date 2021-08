Sogni occhi da cerbiatto? Parti dalle ciglia ma con il giusto mascara

By

Per uno sguardo intenso le ciglia sono essenziali. Devono essere folte, curve e definite ma potranno diventarlo solo grazie al giusto mascara.

Tra i principali obbiettivi che il make up si pregia c’è la valorizzazione dei tratti del nostro volto, in primo luogo dello sguardo.

Tutti sappiamo come questo sia uno strumento di seduzione e così miriamo sempre a renderlo più intenso, più intrigante, più magnetico. Come farlo? Be’, intanto scegliendo i giusti colori di ombretti, quelli che più valorizzano l’iride, la giusta matita e poi ovviamente lavorando al meglio sulle ciglia.

Queste ultime sono un elemento essenziale dello sguardo, la sua cornice, come delle belle tende su una finestra.

Lo strumento per valorizzarle è ovviamente il mascara. In commercio ne esistono di ogni genere, colore, forma e tutti pronti a garantire prestazioni top: ma qual è il mascara migliore? Come individuarlo?

Oggi noi vi forniamo un parametro di valutazione molto particolare, insolito ma anche altrettanto efficace. Scopriamolo insieme.

Il mascara giusto non è quello che ti aspetti

Solitamente ci si concentra sulla forma dello scovolino, sulle sue dimensioni e poi sulla tecnica di utilizzo. C’è chi lo applica girandolo, un po’ come una spazzola per la piega dei capelli, e chi invece adotta il classico movimento a zig zag così da distribuire meglio il prodotto.

Il vero discrimine può però non essere questo. E se a fare la differenza fosse il colore? Tutte pensiamo che il solo, vero, valido mascara sia nero ma in realtà le cose potrebbero non stare propriamente così.

In generale, la scelta del mascara andrebbe compiuta tenendo conto del colore naturale delle ciglia. Il tanto bistrattato marrone assume dunque, stando così le cose, un’importanza tutta nuova.

Solitamente non optiamo per questa nuance ma chi ha ciglia molto chiare potrebbe invece giovare più di un mascara marrone che di uno nero. In questo caso infatti l’utilizzo di un mascara nero potrebbe risultare pesante mentre il marrone sarebbe decisamente una scelta più elegante.

Occhi verdi o azzurri ma anche capelli biondi o rossi troveranno dunque nel mascara marrone l’alleato perfetto.

Se poi avete ciglia un po’ più scure potrete aggiungere un leggero tocco di nero sopra il marrone: essenziale è infatti l’armonia, saper scegliere il colore del mascara in base a quello naturale delle ciglia.

Trovato il giusto colore, intensificato lo sguardo. Semplice, no?