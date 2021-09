Amici, prime scintille tra gli insegnanti? La frecciatina scatena i fan

Amici di Maria De Filippi non è ancora partito con una nuova stagione, ma non mancano le prime frecciate tra gli insegnanti. Chi la spunterà?

Amici, dopo lo straordinario successo ottenuto durante la passata stagione, tornerà sul piccolo schermo degli italiani leggermente in anticipo rispetto al solito. Il talent show targato Maria De Filippi era solito partire durante le prime settimane di ottobre, ma considerati gli ascolti record collezioni con le scorse puntate, Mediaset ha optato per una partenza anticipata a settembre.

Nonostante manchi davvero poco all’inizio di questa nuova stagione, il cast degli insegnanti non è stato ancora del tutto confermato. Si è vociferato, però, con tanto di frecciate social, il possibile ingresso di Raimondo Todaro. Il rumor aveva fatto infuriare Milly Carlucci, ma il ballerino aveva prontamente smentito il gossip affermando però che gli sarebbe piaciuto prendere parte al talent e a dedicarsi a nuovi progetti dopo anni in cui si era dedicato a Ballando con le stelle.

A riaccendere le dinamiche, dopo un periodo di silenzio, è stata Alessandra Celentano che prima della messa in onda non si è di certo risparmiata nei confronti del suo collega.

Amici 21, voltano scintille: la stoccata di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, durante il corso di questi anni sul piccolo schermo degli italiani, ci ha ampiamente dimostrato che non le manda di certo a dire. Non è nemmeno una novità, infatti, che lei non sia d’accordo con la visione di danza del suo collega Raimondo Todaro e per questo motivo, sul suo profilo Twitter, non solo gli ha lanciato una frecciata ma ha perfino fatto un appello a Maria De Filippi prima di Amici!

“Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi” ha esordito l’insegnante di danza classica su Twitter, che quest’anno non potrà più confrontarsi con Lorella Cuccarini sulla danza. “Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché “la danza è una” e forse lo capirebbe“ ha poi proseguito, lanciando la sua stoccata nei confronti del collega, facendo intuire che la sua non può essere considerata danza. “Maria perché non prenderlo? ” ha concluso, lanciando un appello alla padrona di casa.

Almeno per il momento, nonostante la presenza di Raimondo Todaro ad Amici non sia certa, lui ha perfino smentito la notizia, il pubblico della rete si è convinto dopo questo messaggio che lui sia già stato scelto nel cast degli insegnanti di quest’anno e che Alessandra si stia preparando il terreno per nuovi scontri.

Ma sarà realmente così o le supposizioni degli utenti della rete si riveleranno essere del tutto sbagliate? Purtroppo per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda di Amici 21. Una cosa però è certa: quest’anno, più dell’anno scorso, ne vedremo davvero delle belle.