Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5, sarà un’edizione ricca di colpi di scena. A confermarlo è stata Lorella Cuccarini rivelando che vedremo qualcosa mai successo prima.

La nuova edizione di Amici non è ancora partita sul piccolo schermo degli italiani, ma si preannuncia essere una stagione davvero ricca di colpi di scena. Il cast degli insegnanti ha subito numerose modifiche durante il corso di questi giorni e nulla esclude che sia ancora in una fase di “metamorfosi”. Tant’è che a settembre vedremo qualcosa che non era mai accaduto prima durante il corso di questi 20 anni di messa in onda del talent show targato Maria De Filippi su canale 5.

A confermarlo è anche Lorella Cuccarini, che su Instagram ha scelto di vuotare il sacco e confermare ogni cosa riguardo il suo cambio di materia nella scuola più amata d’Italia. In quanto non insegnerà più danza, come nella stagione che ha segnato il suo debutto in questa inedita veste, ma canto. Lorella Cuccarini ha ammesso tutto su Instagram, confermando non solo l’indiscrezione trapelate in rete negli scorsi giorni, ma anche che è stata la padrona di casa ad offrirle questo switch e non a proporlo lei come invece si era mormorato sul web.

Lorella Cuccarini commenta il suo cambio di ruolo ad Amici 21

La showgirl Lorella Cuccarini ha preso il posto di Arisa, che è stata fatta fuori dopo numerosi tira e molla, ammettendo che non era mai successo prima nella storia del programma di Maria De Filippi che un insegnante cambiasse la materia da insegnare ai propri alunni.

Lorella ha ammesso che questa è stata una richiesta della padrona di casa e che lei ha accettato di buon grado l’offerta ricevuta. In quanto alle spalle vanta anche numerosi anni nel campo musicale, dove è riuscita a raggiungere risultati che molti suoi colleghi si sognano.

“È stata una richiesta personale di Maria” ha ammesso Lorella Cuccarini su Amici 21, smentendo dunque l’indiscrezione che avrebbe visto lei chiedere alla conduttrice di poter cambiare categoria e passare alla sezione dedicata al canto. “Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline” ha aggiunto e chi meglio di lei poteva fare uno switch del genere, considerato che durante la sua onorata carriera non ha di certo giocato in una comfort zone, ma scegliendo sempre di mettersi alla prova con nuove ed interessanti sfide.

Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio sulla prossima edizione del talent show di canale 5, che dovrebbe avere numerosi nomi bomba anche durante la fase serale del programma.