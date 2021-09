Beautiful anticipazioni: la star della soap dimenticata, l’addio si avvicina?

Beautiful: le nuove anticipazioni della soap opera a stelle a strisce lasciano di stucco i telespettatori. La star dello show è pronta a mollare?

Le anticipazioni di Beautiful americane non danno buone notizie per il pubblico del piccolo schermo nostrano. Il motivo? No, nessun dramma, di cui ancora non siamo a conoscenza, distruggerà le vite della famiglia Forrester. Quelli sono ampiamente guidati da Sheila Carter, pronta ancora ad una volta ad insidiarsi, attraverso complotti e manipolazioni, nelle vite degli stilisti più famosi di sempre. Le novità riguardano i protagonisti della soap opera a stelle e a strisce. In quanto per qualche tempo, uno dei personaggi più amati di sempre, resterà in panchina. Il motivo?

Il suo personaggio continuerà a comparire all’interno delle puntate che a breve vedremo sul piccolo schermo, ma non avrà di certo una scena madre. In quanto sarà piuttosto un personaggio di contorno, pronto a fare da sfondo ma non ad essere rilevante per le dinamiche delle nuove storyline. Il suo interprete è pronto a dire addio a Beautiful?

Anticipazioni Beautiful: la star più amata della soap dimenticata dagli autori?

Le nuove puntate di Beautiful non danno molto spazio al personaggio di Bill Spencer. Secondo quanto rivelato dal portale TV Soap, però, questo potrebbe anche non significare necessariamente un addio all’attore che da anni gli dona il volto. In quanto l’artista è stata protagonista di alcuni tragici avvenimenti riguardanti la sua vita privata ed è possibile che gli autori della soap opera abbiano deciso di mettere in standby il suo personaggio per permettergli di risolvere a pieno i problemi che è stato costretto ad affrontare per poi tornare più carico che mai a portare in scena le dinamiche che vedono coinvolti i membri della famiglia Forrester.

Don Diamont, l’attore di Bill Spencer, negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con uno stalker. Tanto da chiedere alle autorità competenti un ordine restrittivo (sembra quasi la trama che ha visto protagonista Sheila Cater nelle scorse puntate della soap opera). In quanto questa persona si sarebbe avvicinata perfino a casa sua, quando all’interno dell’abitazione c’era soltanto la moglie. Insomma, una situazione non facile e sarebbe del tutto comprensibile se abbia optato di prendersi una pausa delle dinamiche della soap opera e rivestire per qualche tempo il ruolo di un personaggio marginale per poi ritornare non appena tutto si fosse risolto.

I fan di Beautiful sperano che il personaggio di Bill Spencer possa tornare a brillare all’interno della storyline e noi non possiamo che augurarci lo stesso una volta che Don Diamont si sarà ripreso del tutto della spiacevole vicenda che lo ha visto coinvolto.