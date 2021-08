Amici, la coppia più amata vacilla? I fan notano il dettaglio è lanciano l’allarme

Una bomba rischia di abbattersi su una delle coppie più amate e seguite di Amici. I fan infatti hanno lanciato l’allarme dopo alcuni segnali giudicati come preoccupanti.

Mai come lo scorso anno, Amici ha proposto al suo pubblico una sorta di “spettacolo parallelo” rispetto a quello di danza e canto, uno spettacolo di amore.

Diverse coppie si sono infatti formate durante il programma, alcune destinate a durare e altre più simili a meteore ma tutte capaci di appassionare i fan della scuola più seguita d’Italia.

A volte però questa passione rischia di travalicare un po’ i proverbiali confini, di far sentire chi la prova in diritto di dire la sua e di intrufolarsi in qualche modo nella storia.

Tutto ciò succede spesso purtroppo quando i protagonisti degli amori ammirati sono personaggi famosi, proprio come nel caso delle coppie di Amici. Una in particolare, in questi giorni, ha scoperto fino a che punto i fan possono divenire invadenti.

LEGGI ANCHE –> Bomba ad Amici: soltanto ora esce una scottante verità su due ex allievi

Lui la tradisce? La coppia di Amici minacciata da una nuova donna

Giulia Stabile ha pubblicato su Instagram uno dei messaggi che le ha inviato una giovane artista, Santa Manu. Perché la ragazza scrive alla ballerina? Essenzialmente per difendersi.

Santa Manu ha infatti iniziato una collaborazione con Sangiovanni, ex della scuola di Amici in cui ha trovato l’amore proprio con la vincitrice Giulia Stabile. I fan hanno notato che la collaborazione non solo procede bene ma sembra rivelare anche grande intesa tra i due artisti e così, da lì a far nascere il dubbio la strada è stata breve: Sangiovanni sta forse tradendo Giulia?

La voce e il sospetto sono divenuti tali da fare il giro del web e far sentire la ragazza in dovere di chiarire direttamente con Giulia:

“Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male qualsiasi cosa uno fa. Sono fidanzata e ho rispetto per tutti, per noi, per voi due, per te. Spero che Sangio stia bene e sia sereno, sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me”

LEGGI ANCHE –> La coppia di Amici 20 lascia i fan con l’amaro in bocca: la bolla è scoppiata

Il fatto che Giulia abbia voluto condividere questa parole di Santa Manu è un segnale picche chiaro della sua totale serenità rispetto alla situazione. Il pensiero del tradimento non la tocca nemmeno, anzi, forse la toccano di più le chiacchiere della gente, l’invadenza e il sospetto delle persone: fan va bene ma giudici decisamente meno.