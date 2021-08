Belen Rodriguez sta pensando al matrimonio con Antonino Spinalbese? Gemma Galgani mostra il suo nuovo seno prima di Uomini e Donne. Non perderti tutti i gossip e le news del 31 agosto.

Belen Rodriguez, dopo il matrimonio, finito malissimo, con Stefano De Martino ha intenzione di convolare di nuovo a nozze? Tutti gli indizi lasciati sul web da lei fanno supporre che insieme ad Antonino Spinalbese stia per organizzare un nuovo matrimonio, ma sarà realmente così? Per scoprirlo non ti resta che guardare il servizio completo, che trovi in fondo all’articolo, ma attenzione perché le news del giorno non sono di certo finite qua.

Da Belen Rodriguez a Gemma Galgani: scopri tutti i gossip del 31 agosto

Da Belen Rodriguez passiamo alla stella di Amici, Kledi! Kledi nel corso di questi anni è diventato il simbolo del programma, tant’è che per qualche tempo ha anche ricoperto il ruolo di insegnante di danza. Il ballerino è tornato di nuovo a far parlare di sé, ma questa volta l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia non ha nulla a che fare con la notizia che lo vede coinvolto. In quanto nelle scorse ore sui social ha annunciato di essere diventato padre per la seconda volta!

LEGGI ANCHE –> La famiglia Ferragni si allarga ancora: l’annuncio emozionante

Da una bella notizia passiamo purtroppo ad un amore finito. Parliamo di Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo recenti indiscrezioni, i due avrebbero deciso di lasciarsi e a porre fine a questa tormentata storia d’amore sarebbe stata la conduttrice sportiva che non avrebbe gradito un gesto del suo ex fidanzato. Non mancano le polemiche nemmeno intorno a Uomini e Donne. Gli utenti della rete sono rimasti delusi da Maria De Filippi, che aveva promesso loro qualcosa che non è mai più arrivato.

LEGGI ANCHE –> Fiori d’arancio per la coppia più amata del Grande Fratello Vip: il gesto di lui conferma tutto

Per ultima, ma non per importanza, c’è Gemma Galgani. Quest’ultima, prima dell’inizio della nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne, ha mostrato il suo nuovo seno. La dama è più contenta che mai di essere ricorsa alla chirurgia, confidando di aver ceduto alla vanità.