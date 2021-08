Grande Fratello Vip, la coppia più amata di sempre è pronto a convolare a nozze? Il gesto di lui fa nascere il sospetto tra gli utenti della rete. Ecco perché.

Il Grande Fratello Vip è il programma per eccellenza, dopo Uomini e Donne si intende, dove nascono i migliori amori sotto l’occhio vigile delle telecamere. Spesso questi dopo la fine dell’esperienza nel reality show finiscono con il dirsi addio, ma altri sono destinati a durare per tutta la vita.

Questo sembrerebbe essere il caso di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due hanno avuto modo di poter approfondire la loro conoscenza proprio durante l’esperienza nella casa d’Italia e da quel momento tra loro è scoppiato l’amore. Secondo recenti indiscrezioni, il legame tra loro sarebbe così forte e consolidato che starebbero già pensando al matrimonio. A confermare il tutto, giusto per non farsi mancare nulla, ci sarebbe anche un gesto di lui che ha mandato in tilt i fan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti al sì? Il gossip prima del Grande Fratello Vip

Una fanpage dedicata a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha infatti ha annunciato la notizia del loro matrimonio a sorpresa. Il gossip in questione, in realtà, non è niente di nuovo. In quanto la notizia girava già da qualche tempo ed era stata anche smentita da Fariba Tehrani, la mamma di lei. A far insospettire i fan che questa volta possa rivelarsi di una notizia vera, è stato il gesto dell’ex velino moro di Striscia.

Che cosa ha fatto? Pierpaolo Pretelli ha messo il like alla notizia del suo matrimonio con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ed alcuni dei suoi fedeli sostenitori, come riportato dal portale Velvet Gossip, hanno interpretato il tutto come una forma del loro matrimonio, ma sarà realmente così?

Pierpaolo, potrebbe anche darsi, che non abbia fatto caso alla notizia in questione ma potrebbe essersi limitato a fare un gesto carino nei confronti di una delle tantissime pagine a loro dedicate senza confermare o smentire alcuna notizia sulla sua vita privata.

Giulia Salemi e Pier

paolo Pretelli si sposano dopo il Grande Fratello Vip? Per averne la certezza non ci resta che attendere ulteriori conferme o smentite da parte dei diretti interessati.