Eye-liner e carta di credito, accoppiata vincente per un trucco da mille e una notte

Il trucco geniale per applicare l’eye-liner e realizzare un trucco super seducente prevede, solo e solamente l’aiuto di una carta di credito.

Tra i cosmetici più amati ma anche più odiati c’è senza dubbio lui, l’eye-liner. L’effetto che regala ai nostri occhi è unico nel suo genere ma solo ovviamente a patto che lo si applichi a dovere e qui arriva la parte dell’odio.

Mettere l’eye-liner non è propriamente la cosa più semplice e molte donne devono sbatterci più e più volte la testa prima di ottenere buoni risultati. Oggi però noi abbiamo da proporre una soluzione che potrebbe rendere l’operazione decisamente più semplice e anche più abbordabile.

Scopriamola insieme e mettiamola poi subito alla prova.

Il trucco per applicare l’eye-liner con la carta di credito

Quello che dobbiamo fare è in realtà estremamente semplice, immediato e veramente alla portata anche delle meno esperte in fatto di make up.

Basterà aprire la nostra borsa, prendere il portafoglio e tirare fuori la carta di credito (ma andrà benissimo anche il bancomat, la patente o una qualsiasi tessera magnetica che vorrete utilizzare).

Useremo questa cara amica (e per chi non lo è!) come una sorta di righello. Basterà infatti appoggiarla di fianco al nostro occhio, dandole l’inclinazione desiderata. Poi impugniamo l’eye-liner e muoviamolo seguendo la carta di credito: il tratto ottenuto sarà dritto, definito e rigorosamente a prova di sbavature.

Ripetuta l’operazione per entrambi gli occhi avevo ottenuto un trucco semplicemente impeccabile, seducente e primo di imperfezioni: il meglio che l’eye-liner saprà regalarci.

Siete pronte a provare questo trucco? Prima però ricordare un importante dettaglio: più eserciterete pressione sull’eye-liner più il tratto ottenuto sarà spesso. Se quindi desiderate invece una linea sottile e discreta dovrete fare attenzione a utilizzare una mano particolarmente leggera.

Un tocco di mascara basterà poi a completare il trucco, quantomeno nella parte degli occhi, e il risultato sarà senza dubbio di quelli da immortalare: siete pronte per una selfie senza precedenti?