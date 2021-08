“Tagliati i capelli perché sei vecchia”: la regina delle tv replica con ironia tagliente

“Sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi” ma la regina del piccolo schermo non ce la fa più e risponde agli haters senza mezze misure.

Sono solo alcuni dei commenti velenosi che una delle più celebri presentatrici Rai si è vista proporre sotto le ultime foto condivise sul suo profilo Instagram.

Fortunatamente si tratta di una donna forte, dotata sempre di una tagliente ironia che anche questa volta, ha fatto opportunamente scendere in campo. La cosa però non è finita lì.

Infatti la signora della tv è tornata sull’argomento durante una recente intervista soprattutto perché, prima di trovare la pronta risposta, quel che le era piovuto addosso era un grande dolore, un sale che andava a far bruciare una ferita già aperta, frutto di un periodo a dir poco difficile.

A quali conclusioni è però poi giunta questa regina della tv? Scopriamolo insieme.

“Sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi”: Mara Venier risponde

Sulle pagine di La Stampa Mara Venier racconta, senza filtri, il dolore che si provocato dalle foto prese di mira dalle sue haters.

“Non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita. […] Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia’. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito“.

Molti sono i followers che hanno apprezzato l’iniziativa della Venier di prendere di petto la situazione, intuendo forse che dietro quelle risposte ci fosse di più.

La presentatrice non ha infatti voluto intraprendere una battaglia solo per la difesa dei suoi diritti ma, più in generale, per la tutela dell’indipendenza di tutte le donne:

“Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi.[…] Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo”.

Eh sì, dietro quei commenti Mara Venier non ha visto solo la superficialità e la crudeltà di certi “leoni da tastiera” ma anche una vena di inquietante sessismo. Eccola allora pronta a rivendicare per se stessa e per tutte le altre donne il diritto di scegliere come portare i capelli e, magari, anche di mangiare un piatto di pasta in più: in fin dei conti è solo a noi stesse che dobbiamo piacere.