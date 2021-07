L’eyeliner è senza dubbio uno dei cosmetici più amati dalle donne. Ecco come riuscire ad applicarlo perfettamente sugli occhi incappucciati con palpebra cadente.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e molto spesso la loro conformazione non rispecchia quella perfetta su cui realizzare ogni tipo di makeup in modo semplice, come per esempio gli occhi incappucciati. Per tutte le amanti dell’eyeliner, applicarlo su questa tipologia di occhi con la palpebra cadente può davvero sembrare un’impresa e troppe volte ci si rinuncia.

A volte per superare un piccolo ostacolo come questo, basterebbe conoscere qualche segreto di makeup in più e grazie a questo non dover rinunciare ad un trucco occhi realizzato con una bellissima linea grafica di eyeliner.

Come applicare l’eyeliner sugli occhi incappucciati: i consigli di Clio Makeup

Truccare gli occhi incappucciati e quindi con palpebra cadente potrebbe sembrare davvero difficoltoso ma se si conosce il metodo perfetto per applicare ombretti, matite e eyeliner si potrà procedere senza nessun timore e realizzare un makeup occhi perfetto.

Prima di applicare l’eyeliner grafico davvero ‘glam’ si potrà preparare l’occhio applicando un ombretto chiaro e luminoso sulla palpebra mobile e mettendo in evidenza la piega dell’occhio con un ombretto color biscotto molto delicato sfumandolo verso l’alto per creare l’effetto di una palpebra meno cadente.

A questo punto si potrà procedere con l’applicazione dell’eyeliner ma prima, per rendere più sicura la realizzazione del makeup si potrà segnare la linea di eyeliner che si vuol realizzare con un ombretto nero ed un piccolo pennellino angolato, così da avere una guida su cui poi applicare l’eyeliner vero e proprio, prodotto di makeup capace di creare uno stile inconfondibile.

Il disegno grafico realizzato nel video tutorial è davvero molto raffinato e piacevole, perfetto per occhi incappucciati e per chi ricerca uno stile ricercato ma elegante e femminile. Non vi resta che seguire tutti i passaggi dell’esaustivo e semplice video tutorial di Clio Makeup.