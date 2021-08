La famiglia Ferragni si allarga ancora: l’annuncio emozionante

La famiglia Ferragni è pronta ad allargarsi. Ad annunciarlo è stata Lei sul suo profilo Instagram, mandando in tilt gli utenti della rete.

La famiglia Ferragni è senza dubbio una delle più famose e amate del bel paese. Ogni membro della famiglia, partendo dalla famosissima Chiara, ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani. Per questo motivo non è passato inosservato il grande annuncio fatto dalla primogenita della famiglia lombarda.

Stiamo parlando ovviamente di Francesca Ferragni, che sul suo profilo Instagram ha deciso di presentare agli utenti della rete il nuovo membro della sua famiglia: Gabriella. No, se pensate che la cognata di Fedez abbia deciso di diventare mamma vi sbagliate di grosso. Chiara non è ancora diventata zia. In quanto Gabriella è il nuovo amico a quattro zampe di Francesca e nonostante faccia parte della famiglia soltanto da poche ore, ha già fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti della rete.

Francesca Ferragni presenta Gabriella: la nuova arrivata in famiglia

Gabriella, come anticipato, fa parte della famiglia soltanto da poche ore ma, forse sarà merito dei suoi nuovi parenti influencer che le hanno già creato un account tutto suo, è già diventata una stella del web. Tant’è che non sono mancati i commenti degli utenti della rete che non vedono l’ora di conoscerla meglio.

“Vi presento Gabriella Ferragni, la nostra nuova cagnolina 🐶” ha esordito su Instagram la sorella della più famosa influencer d’Italia, presentando per la prima il nuovo membro della sua famiglia. “Tanto amore per lei ❤️” ha poi aggiunto, chiedendo ai suoi fedeli sostenitori di dare il benvenuto al suo nuovo amico a quattro zampe e loro non si sono di certo risparmiati, mandando tutto l’amore possibile a Gabriella.

Non sono mancati nemmeno i commenti degli altri membri della famiglia. La moglie di Fedez, come potete notare dal post incorporato in fondo a questo articolo, ha confidato sotto lo scatto della cucciola di casa di non vedere l’ora di poter fare la sua conoscenza da vicino e chissà che la sua Matilde non sia gelosa dell’effetto mostrato pubblicamente nei confronti di un’altra cagnolina.

Nemmeno Valentina si è risparmiata. Non potendo fare a meno di notare quanto sia bello e tenero il nuovo membro della famiglia di sua sorella Francesca, che per il suo amico a quattro zampe ha optato un nome piuttosto comune.

Il nuovo membro della famiglia Ferragni è sui social da poche ore, ma qualcosa ci suggerisce che anche lei a breve diventerà una vera e propria star di Instagram.