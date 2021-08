Dramma per Sharon Stone: morto il nipotino, aveva solo 1 anno – VIDEO

Sharon Stone è stata colpita da un terribile lutto: suo nipote, di soltanto un anno, è venuto a mancare. Lei lo ha ricordato così.

Sharon Stone si trovava nel bel paese, impegnata con un progetto legato alla moda insieme agli stilisti Dolce e & Gabbana, quando è stata raggiunta da una terribile notizia. Il suo nipotino, di soltanto un anno, River Stone, è stato ritrovato nella sua piccola culla con un’insufficienza di organi.

L’attrice, una volta raggiunta dalla notizia, ha deciso di lasciare, con giusta causa, il progetto a cui da tempo stava lavorando per fare ritorno a casa e raggiungere il piccolo. Purtroppo però, una volta tornata a casa, l’attrice ha dovuto fare i conti con una realtà ancora peggiore di quella che aveva immaginato. Il piccolo, purtroppo, non è riuscito a vincere la sua battaglia ed è volato in cielo.

Il nipote di Sharon Stone è morto ed aveva a malapena un anno di una vita. La notizia è stata resa nota al grande pubblico dall’attrice stessa che ha voluto aggiornare i suoi fedeli sostenitori sulle condizioni del piccolo River.

Sharon Stone distrutta dal dolore: è morto il suo nipotino

Sharon Stone non appena è venuta a sapere delle condizioni del piccolo, che è il figlio di suo fratello minore, ha subito aggiornato i suoi fedeli sostenitori. Rivelando loro quanto fossero gravi le sue condizioni e di come sia la sua famiglia che il piccolo avessero bisogno di tutte le preghiere e l’amore possibile. In quanto i medici le avevano comunicato che sarebbe stato difficile per il piccolo River Stone vincere questa battaglia, ma nonostante ciò il piccolo ha lottato con tutte le sue forze. Pronto a difendersi come meglio poteva, ma purtroppo non è riuscito a farcela.

L’attrice americana è distrutta dal dolore e sul suo profilo Instagram ha voluto caricare un breve clip ricordando quanto fosse bello e buono il bambino che da un anno le aveva sconvolto, in positivo, la vita. Quel bambino che era la ragione del suo sorriso. Quel bambino a cui era molto legata e che per lei non era soltanto un nipotine, ma un vero e proprio figlio che la vita ha deciso di voler strappare via in maniera così precoce e crudele.

Il lutto di Sharon Stone ha lasciato senza parole il mondo intero, compresi i suoi colleghi di Hollywood, che ora piange insieme a lei la scomparsa del piccolo River, che è voltato in cielo troppo presto.