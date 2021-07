Barbara d’Urso scrive a Sharon Stone: il botta e risposta spiazza

Barbara d’Urso è volata oltre oceano! Il suo botta e risposta con l’attrice di fama mondiale Sharon Stone ha stupito i suoi fan.

Barbara d’Urso è una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo nostrano e nelle scorse settimane è stata al centro di numerose indiscrezioni e gossip riguardanti la sua carriera in tv. Come ormai ufficiale, infatti, la bella conduttrice partenopea ha subito la cancellazione di ben due programmi televisivi, Live Non è la d’Urso e Domenica Live, e si vedrà, a settembre, drasticamente ridotta anche la durata di Pomeriggio 5, che da quasi due ore di diretta passerà a soltanto 45 minuti.

Barbara però non si arrende di certo e nonostante il suo futuro in tv non sembra essere tra i più sicuri, continua dritta per la sua strada. Tant’è che nelle scorse ore è stata protagonista di un aspettato botta e risposta con Sharon Stone e l’argomento non riguarda in alcun modo il mondo dello spettacolo, ma pensate un po’: quello dello sport. In particolar modo gli europei di calcio, che ieri hanno visto trionfare l’Italia contro la Spagna.

Sharone Stone si complimenta con l’Italia: Barbara d’Urso interviene

Sharon Stone, dopo la fine della partita che è avvenuta ieri sera, che ha visto scontrarsi la squadra della Spagna con quella nostrana, con il trionfo di quest’ultima, si è congratulata con i calciatori italiani per essere riusciti a raggiungere questo importante risultato che gli ha permesso di poter arrivare dritti in finale in quello che era uno scontro calcistico tutt’altro che facile.

“Congratulazioni Italia, siete arrivati in finale!” ha scritto l’attrice americana sul suo profilo Twitter e il suo commento, oltre a non essere passato inosservato dai milioni di utenti della rete, è stato notato anche da Barbara d’Urso, che ha prontamente risposto alle congratulazioni di Sharon: “Sharon … sei oltre!“ le ha scritto. Almeno però il momento però l’attrice non ha ancora risposto al commento che la conduttrice di Pomeriggio 5 le ha lasciato sul suo account social, ma nulla esclude che non possa farlo più avanti e c’è già chi sogna che la Stone possa essere una delle prossime protagoniste delle famose dursointerviste, che la bella conduttrice partenopea ha definito una umile costola nata da Carramba che sorpresa.

Barbara d’Urso e Sharon Stone sono state le protagoniste di questa insolita, e breve, conversazione che nel giro di qualche ora ha fatto rapidamente il giro del web. Insomma, come direbbe qualcuno, le vie di Barbarella sono infinite.