Anticipazioni Beautiful: addio vicino per la coppia più discussa

Beautiful sta per dire addio alla coppia più discussa di sempre? I due sembrerebbero essere arrivato al capolinea: ecco perché.

I fan di Beautiful sanno bene che all’interno della soap opera a stelle e a strisce una coppia non dura mai per sempre. Ogni amore che si rispetti deve affrontare un periodo di crisi, magari trovarsi qualcun altro, condire il tutto con un po’ di tradimento e poi in seguito forse tornare insieme. Per questo motivo era più chiaro che mai che anche per il matrimonio di Steffy e Finn le cose procedessero nello stesso ed identico modo.

Tant’è che nelle anticipazioni americane della soap opera, il loro amore è di nuovo a rischio. Il motivo? La giovane Forrester non riuscirà a perdonare al suo compagno (attenzione, se viene usato questo termine al posto della parola ‘marito’ c’è un preciso motivo) per aver permesso a Sheila Carter di essersi avvicinata al loro bambino. Nonostante lei lo avesse pregato più volte di non farlo. Tanto da ottenere perfino un ordine restrittivo da parte della polizia.

Lui ha ceduto alle pressioni di suo padre ed ora dovrà pagarne le conseguenze.

Beautiful Anticipazioni americane, Steffy e Finn: amore al capolinea

Finn non può fare a meno di voler conoscere la sua mamma biologica, Sheila Carter, e nonostante la sua compagna gli abbia più volte ribadito che non vuole che la donna faccia parte della loro vita, a causa delle terribili azioni commesse in passato (le ha fatto credere per anni che sua madre fosse passata a miglior vita), lui ha ceduto alle pressioni di suo padre. Il medico però non sa che l’uomo è ricattato dalla sua ex. In quanto il loro figlio è frutto di una relazione extraconiugale di cui nessuno è a conoscenza.

Steffy non riuscirà a perdonarlo e per questo motivo è più combattuta che mai. Lui abbandona la loro camera da letto e si reca nella dependance dedicata agli ospiti, nella speranza che lei possa voltare pagina. In realtà però la giovane Forrester sta pensando di non firmare i documenti relativi alle loro nozze, in quanto il certificato che testimonia il loro matrimonio non è ancora stato di fatti consegnato.

Per questo motivo, poco fa, abbiamo utilizzato la parola ‘compagno’ e non marito perché di fatto Steffy e Finn non sono ancora sposati! E probabilmente, visto il gesto commesso da lui, non lo saranno mai. In quanto ha commesso l’atto peggiore che potesse mai compiere: quello di mettere in pericolo il loro bambino.

Le anticipazioni americane di Beautiful però non finiscono qui. In quanto comparirà anche Liam, pronto a difendere ancora una volta la sua ex da cui dopo di tutto non si è mai allontanato.