Vuoi un trucco labbra luminoso come quello di Chiara Ferragni? Si fa così!

Il trucco labbra luminoso e appariscente che Chiara Ferragni sta sfoggiando nel corso di queste afose settimane d’estate è facilissimo da eseguire e starà benissimo con qualsiasi look: pronta a scoprire come si fa?

Come c’era assolutamente da aspettarsi, nel corso dell’estate 2021 Chiara Ferragni ha continuato a lanciare tendenze di hair style, moda e make up.

Il look che ha sfoggiato qualche giorno fa è un capolavoro di tutto ciò che è di moda in questo periodo, dalla casacca di crochet all’eyeliner nero intorno agli occhi. E il trucco labbra? Pare che finalmente Chiara ne abbia abbastanza dell’overline e che sia tornata a un trucco più tradizionale ma comunque di grande impatto.

Pronte a scoprire come si fa?

Trucco labbra luminoso e con arco di cupido bene in vista: bentornata sensualità

Negli ultimi mesi le appassionate di make up avranno certamente notato che una delle tendenze principali del trucco labbra consista nel coprire l’arco di Cupido, riempendolo con lo stesso colore utilizzato per truccare le labbra.

L’arco di Cupido, per intenderci, è il piccolo triangolo rovesciato posto al centro del nostro labbro superiore: per far apparire le labbra più grandi molte donne tracciano una linea quasi dritta tra i due angoli superiori delle labbra al fine di farle apparire più voluminose.

Se l’obiettivo è avere labbra più grandi senza l’uso del filler si tratta sicuramente di una tecnica vincente, ma di certo il viso perde di espressività e si finisce per appiattire tutti i tipi di labbra su un’unica forma “a salsicciotto”.

Pare che Chiara Ferragni, fan sfegatata del trucco labbra overline, abbia deciso di optare per un nuovo tipo di make up: anche se il contorno labbra viene tracciato ancora all’esterno della linea naturale, l’arco di Cupido viene disegnato nella maniera più naturale possibile, senza alterarne il profilo.

A tale scopo si utilizza una matita molto morbida e più scura del tono naturale delle labbra e bisogna prestare la massima attenzione a tracciare un contorno simmetrico.

Se si desidera far durare il trucco molto a lungo ovviamente il consiglio è di applicare sempre un primer labbra, che renderà anche più facile tracciare un contorno dritto e omogeneo. Se invece il problema è che il trucco dura ma sbava sui contorni, il nostro consiglio è di utilizzare una matita trasparente per arginarlo.

Il trucco labbra della Ferragni si basa su due colori molto simili: quello della matita è appena più scuro del rossetto scelto come prodotto per truccare le labbra.

Questo trucco super luminoso però si caratterizza per una alone più chiaro che “illumina” il labbro inferiore e che è il trucco perfetto per chi pensa di avere labbra troppo sottili.

Per realizzare quell’alone si possono seguire due strade: applicare un ombretto molto luminoso al centro delle labbra, picchiettandolo delicatamente con l’anulare fino a farlo aderire molto bene, oppure optare per un secondo rossetto più chiaro da sovrapporre al primo.

In quest’ultimo caso il consiglio è di non utilizzare il primer e di truccare le labbra con una tinta labbra. Il motivo è che la tinta labbra colora le mucose della bocca penetrando in profondità, non soltanto sulla parte più superficiale dell’epidermide, quindi dura più a lungo.

Una volta asciugata la tinta labbra si potrà applicare solo sul labbro inferiore un rossetto cremoso e luminoso, che non si mescolerà al colore sottostante perché quest’ultimo è già secco.

Il problema a questo punto è fare in modo che il rossetto più chiaro non si trasferisca sul labbro superiore mentre parliamo o mangiamo. Per “sigillarlo” basterà applicare un prodotto fissante trasparente!