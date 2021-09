By

L’ombretto nelle pieghette è una problematica con cui si misurano diverse donne. Possono essere diverse le cause di questo inconveniente, scopriamo gli errori da non commettere.

Ti capita spesso di ritrovarti con l’ombretto nelle pieghette dell’occhio? Esistono diverse cause per cui questo accade, possono essere di origine fisiologica ma anche tecnica.

Esistono sicuramente dei piccoli trucchetti per evitare che ciò accada ma anche degli errori che spesso si compiono durante la realizzazione del trucco.

Ombretto nelle pieghette: quali possono essere le principali cause

Ritrovare l’ombretto concentrato nelle pieghette della palpebra mobile è un inconveniente che nella maggior parte dei casi accade quando la pelle perde elasticità, quindi sulle pelli più mature, ma può accadere anche alle donne più giovani e questo perché si sono compiuti dei piccoli errori tecnici di makeup.

A volte può dipendere dalla tipologia di ombretto e dalla sua formulazione, soprattutto con gli ombretti in crema o liquidi.

Ma scopriamo quali sono i principali errori che si compiono prima e durante la realizzazione del trucco che possono poi provocare la presenza di ombretto nelle pieghette.

Ombretto nelle pieghette: gli errori più comuni che si compiono prima e durante la realizzazione del makeup

Se anche voi siete tra le donne che si ritrovano dopo poche ore dalla realizzazione del trucco occhi, l’ombretto concentrato nelle pieghette della palpebra, forse vi ritroverete in questi piccoli errori di makeup.

1- Non idratare la pelle

La pelle del contorno occhi necessita di una beauty routine specifica e assolutamente anti age. Questa parte del viso molto delicata è sottoposta ogni giorno allo stress espressivo che ne segna i contorni in modo importante.

Un errore comune a molte donne è quello di applicare sul contorno occhi la crema viso in modo anche molto frettoloso mentre al contrario si dovrebbe applicare un trattamento contorno occhi specifico e applicando anche un leggero massaggio drenante e tonificante. In questo modo la pelle delle palpebre apparirà sempre più liscia e rimpolpata.

2- Non applicare il primer

In un trucco occhi realizzato a qualsiasi età, il primer risulta essere un prodotto fondamentale. Questo cosmetico infatti assicura una base omogenea e se acquistato in una versione anti age, assicurerà anche il riempimento dei piccoli segni del tempo più evidenti.

Questo permetterà di stendere l’ombretto in modo più semplice e di farlo durare più a lungo scongiurando l’antiestetico risultato dell’ombretto nelle pieghette.

3- Scegliere la formulazione sbagliata di ombretto

Molte volte ci si ritrova con l’ombretto concentrato nelle pieghe dell’occhio perché si è scelta una formulazione in crema o liquida, non adatta alle pelli più mature e soprattutto se applicata in modo errato.

4- Applicare l’ombretto in modo sbagliato

Un errore davvero molto comune è quello di truccare l’occhio tirandolo verso l’esterno per poter eliminare ogni piega e riuscire a stendere con facilità ombretti e soprattutto eyeliner.

Il risultato però sarà disastroso perché una volta tirato l’occhio tenderà a tornare al suo aspetto naturale e il makeup risulterà definito da linee storte a da ombretto applicato a macchie e che tenderà a concentrarsi nelle pieghe.

L’occhio andrebbe sempre truccato senza forzarne l’aspetto, soprattutto sulla pelle più matura. In questo modo il cosmetico resterà impeccabile più a lungo.