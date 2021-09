Clamoroso ritorno di fiamma per la coppia vip? Il gesto di lui in diretta

La Coppia Vip più amata tra i giovani sta per tornare insieme? Il gesto di lui ha riacceso le speranze tra i loro fan!

Durante il corso di quest’estate, ormai giunta al termine, abbiamo assistito alla nascita di numerose storie d’amore. Tantissimi i flirt estivi, ma sono stati altrettanto numerose le storie che purtroppo si sono concluse. Nonostante stessero insieme da diverso tempo, si è conclusa infatti anche la bellissima storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

I due non apparivano insieme da qualche tempo ed i loro fedeli sostenitori avevano iniziato a sospettare che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, fin quando entrambi non hanno confermato sui rispettivi profili social che avevano deciso di separare le strade della loro vita. Dopo quel momento tanti sono stati i flirt che hanno affidato ad entrambi, ma i fan della coppia non hanno mai perso le speranze, convinti che sarebbero tornati sui propri passi.

Nelle scorse ore qualcosa ha convinto nuovamente che ciò possa accadere, in quanto i due si sono rivisti e il gesto inaspettato di Federico Rossi ha riacceso le speranze.

Ritorno di fiamma per Paola Di Benedetto e Fede? La coppia vip più amata tra i giovani

I due nelle scorse ore hanno avuto modo di incontrarsi poiché lei ieri è stata chiamata alla conduzione dei Rtl Power Hits. All’evento però era presente anche lui per presentare il suo nuovo singolo e dopo la fine della manifestazione canora hanno avuto modo di potersi incontrare dietro le quinte.

Il tutto è stato immortalato dal profilo Instagram di lei che ha pubblicato un tenero scatto che li immortala insieme, con tanto di dedica che ha riacceso le speranze nel cuore dei loro tantissimi fan.

“Brindiamo a questa bella serata“ ha scritto il cantante, accompagnando un bellissimo scatto che li mostra di nuovo insieme. La nuova foto di Federico Rossi e Paola Di Benedetto in men che non si dica, come anticipato poco fa, ha subito riacceso le speranze degli utenti della rete che si sono ormai convinti che la storia tra loro non sia del tutto finita. Nonostante si è mormorato nelle scorse settimane di un presunto flirt tra lei e Stefano De Martino

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono tornati insieme? La coppia vip più amata dai giovanissimi almeno per il momento ha preferito non commentare il gossip che li vede protagonisti anche questa, ma i loro fedeli sostenitori hanno già iniziato a sognare nella speranza di poter assistere ad un nuovo ritorno di fiamma.