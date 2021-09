Raimondo Todaro non le manda a dire! Prima del ritorno in tv, ha deciso di rispondere alle frecciatine sul suo conto da parte dei colleghi.

Raimondo Todaro, dopo numerosi anni di permanenza nel cast fisso, ha scelto di abbandonare Ballando con le stelle. La notizia non è di certo un mistero, in quanto è stata ufficializzata dal diretto interessato ed ha scatenato numerose polemiche anche con Milly Carlucci in quanto si è mormorato che avesse scelto di prendere questa decisione per approdare ad Amici di Maria De Filippi.

Lui ha sempre smentito la notizia, affermando che gli farebbe piacere prendere parte allo show ma che almeno per il momento non c’è nulla di ufficiale. Una sua probabile collega, però, Alessandra Celentano, approfittando delle sue parole, ha deciso di lanciare un appello a Maria De Filippi. Nella speranza che possa accoglierlo nel cast, affinché capisca quella che secondo lei è la vera danza.

Il ballerino non è rimasto indifferente a queste dichiarazioni e nelle scorse ore ha risposto per le rime all’insegnante di danza classica di Amici.

Amici 21, Raimondo Todaro replica ad Alessandra Celentano: “C’è il rischio”

Raimondo Todaro non le ha di certo mandate a dire ad Alessandra Celentano, affermando che qualora la sua presenza nel cast di Amici 21 dovesse rivelarsi essere una concreta possibilità, non vedrà l’ora di farle cambiare idea. Nella speranza di provare a farle capire che non esiste soltanto la sua idea di danza, ma che al mondo ci sono anche tantissime altre sfumature che è impossibile non considerare visti i tempi in cui ci troviamo.

“Cara Alessandra, anzi scusi … maestra Celentano“ ha esordito il ballerino, facendo riferimento alla sonora frecciata della sua collega. “Sono pronto“ ha annunciato. “Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola“ ha poi proseguito, non mandandole di certo a dire. “Ma ci sono tante sfumature” ha poi concluso..

Il suo messaggio, come facilmente immaginabile, non è di certo passato inosservato. Tant’è che oltre ad aver catturato l’attenzione degli utenti della rete, ha attirato anche Anna Pettinelli, che da qualche tempo ricopre il ruolo di insegnante di canto all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi: “Ah beh!!” ha esclamato. “Me l’hai messa di ottimo umore caro Raimondo!” ha dichiarato, facendo intendere che ora ha trovato pane per i suoi denti perché la Celentano non aspetta altro.

Qualora Raimondo Todaro ad Amici dovesse essere realmente confermato, siamo sicuri che ne vedremo davvero delle belle.