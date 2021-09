I Ferragnez sono stati beccati come non li hai mai visti e non manca una brutta batosta per Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. Non perderti nessuna news o gossip del 2 settembre.

I Ferragnez sono stati beccati dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, come mai prima d’ora. In che modo? La coppia più amata, e contestata, del web è stata paparazzata mentre aveva un’accesa discussione. Il pubblico della rete si è stupito come non mai nel vedere certi scatti, visto che sui social si sono sempre mostrati più affiatati che mai. Molto probabilmente, grazie a queste foto, si sono resi conto che anche loro sono umani e proprio come tutte le coppie anche loro discutono.

Dai Ferragnez ad Amici di Maria De Filippi: scopri tutte le news del 2 settembre

Dai Ferragnez passiamo a Paola Di Benedetto. L’ex madre natura da qualche tempo ha ufficializzato la fine della sua relazione con il cantante Federico Rossi, ma nelle scorse ore i loro fedeli sostenitori si sono convinti che entrambi abbiano avuto un ripensamento. Il motivo? Non solo hanno preso parte allo stesso evento, di tipo lavorativo, ma si sono anche mostrati insieme in un tenero selfie. Che cosa bolle in pentola?

Non mancano le indiscrezioni anche sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Tommaso Eletti, ex protagonista di Temptation Island ed uno dei possibili vipponi di quest’anno, è stato beccato insieme ad un’altra potenziale concorrente di Alfonso Signorini accendendo il gossip nostrano. Tra i due è sbocciato qualcosa prima dell’inizio del reality show di canale 5? Staremo a vedere.

Chi non ci sarà, invece, è Claudio Sona. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di aver sostenuto per ben due volte il provino per prendere parte al programma, ma non è mai riuscito ad entrare nella fase finale. Secondo lui c’è un motivo preciso per la quale gli autori lo hanno scartato. Voi che cosa ne pensate delle sue parole?

Infine, ma non per importanza, c’è un retroscena che riguarda la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’insegnante di danza classica, Alessandra Celentano, non le ha di certo mandate a dire ad un potenziale suo collega. La Celentano ha pregato la conduttrice di prendere quest’ultimo nel cast. Nella speranza che durante il corso di quest’esperienza possa capire che cos’è realmente la donna. Insomma, anche quest’anno ne vedremo davvero delle belle.