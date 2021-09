Temperare le matite occhi o le matite labbra non è affatto semplice come per le matite normali perché le mine sono molto più morbide! Conosci i trucchi per evitare disastri?

Per realizzare un trucco occhi e labbra molto preciso è strettamente necessario utilizzare matite da make up molto appuntite. Per quanto in teoria si tratti di un fatto semplicissimo da capire, mettere in pratica questa raccomandazione è molto (ma molto) più difficile.

Il motivo è che le mine delle matite si spezzano o si sbriciolano in continuazione, rendendo praticamente impossibile appuntire bene la mina e costringendoci a perdere gran parte della matita sprecando prodotto e denaro.

Per evitare la frustrazione ma soprattutto evitare sprechi, esistono piccole astuzie molto efficaci.

I trucchi per temperare le matite occhi (e labbra) senza sprechi

Quando compriamo una matita per il make up normalmente prestiamo la massima attenzione alla sua scrivenza, cioè alla facilità con cui riusciamo a tracciare una linea molto colorata e precisa sulle labbra o sugli occhi.

Come sapranno benissimo le ragazze che si truccano da tempo, le matite con una mina molto dura sono molto difficili da utilizzare e non sono per niente adatte alle zone delicate come la rima interna delle ciglia, perché per realizzare una linea dal colore abbastanza intenso e regolare sono necessarie diverse passate.

La conseguenza più ovvia è che tutte acquistiamo matite make up dalla mina morbida, con il problema che la mina tende a sbriciolarsi e a spezzarsi quando viene temperata.

Per ovviare a questo problema sono necessari diversi accorgimenti. Il primo consiste nell’utilizzare esclusivamente temperamatite nuovi e dalla lama ben affilata.

I temperamatite dalla lama consumata o semplicemente di cattiva qualità tendono a sbriciolare il legno delle matite piuttosto che a tagliarlo in maniera uniforme e lo stesso destino tocca alle mine.

Oltre a questo, un’astuzia da vera professionista consiste nel conservare le matite make up nel frigorifero, soprattutto quelle che tendono a sbriciolarsi più facilmente e che hanno una mina particolarmente morbida.

Certo, la mina fredda potrebbe scrivere meno di quanto dovrebbe, ma per ovviare a questo problema basterà riscaldare la punta della matita con le dita delle mani dopo averla temperata ma prima di utilizzarla.

In questo modo la consistenza della mina rimarrà ben solida ma la parte esterna si scioglierà appena, quel tanto che basterà a ottenere un’applicazione omogenea e precisa del colore!

Questo trucco andrà utilizzato principalmente nei periodi più caldi dell’anno, soprattutto in estate. In alcuni casi però, soprattutto quando tenderemo a tenere i termosifoni accesi per lunga parte del giorno, potrebbe rivelarsi una buona idea continuare a tenere le matite occhi e labbra in frigorifero!

Bisogna precisare però che questo accorgimento non sortirà l’effetto sperato se non verrà utilizzato un temperamatite abbastanza efficace. Se tenere le matite in frigorifero non dovesse essere sufficiente, il consiglio è di cambiare assolutamente temperamatite!