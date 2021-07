Abbiamo messo alla prova per voi la matita occhi AllDayLove di Cliomakeup nella variante black, ci sarà piaciuta o sarà stata una delusione? Scopriamolo con Text me.

“Matite occhi vegan, temperabili, dalla pigmentazione intensa, con una formula cremosa e scorrevole dal finish long lasting, facile da applicare e da sfumare.”

Così lo shop di Cliomakeup presenta le matite occhi AllDayLove, quattro colorazioni (black, burro, brandy e cuoco) per un costo di 10,50 euro ciascuna.

Noi abbiamo deciso di testarle per voi scegliendo una colorazione tra le più classiche e, al tempo stesso, le più ambite: il nero.

Chi del resto non è in cerca della matita nera perfetta? Forse potrebbe essere proprio questa firmata Cliomakeup e noi stiamo per dirvi se sarà all’altezza o meno delle aspettative.

Text me: matita occhi AllDayLove Black, promossa o bocciata?

Per il nostro appuntamento settimanale con il format Text me abbiamo scelto di mettere alla prova la matita occhi AllDayLove di Cliomakeup nella versione black.

Ecco come la presenta la sua ideatrice, Clio Zammatteo, la make up artist pi famosa d’Italia:

“La sua formula cremosa e scorrevole combina la facilità di applicazione e l’alta sfumabilità ad una tenuta estrema e permette di ottenere linee precise e iper pigmentate con una sola passata. Scivola in maniera morbida garantendo un tratto omogeneo e definito, si fissa perfettamente sulla palpebra per tutto il giorno ⏰ Non cola, è resistente all’acqua è formulata per occhi sensibili e si strucca con facilità senza irritare.”

La matita è perfetta sia per esser utilizzata nella rima interna dell’occhio, sia su quella esterna e infracigliare. Appena l’abbiamo applicata abbiamo subito notato la sua estrema morbidezza, positiva se si pensa di usarla per realizzare uno smokey eyes ma un po’ temibile se si vuole impiegarla a stregua di un eye-liner.

Questo nostro timore si sarà poi rivelato fondato o sarà scoppiato come una bolla di sapone? Scopriamolo insieme seguendo il video qua sotto tratto direttamente dal nostro profilo Instagram: la matita nera AllDayLove ci avrà conquistato?