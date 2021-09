Elisa Isoardi, altro che Raimondo Todaro: ecco per chi batte il suo cuore

Elisa Isoardi ha un nuovo amore? Il cuore della bella conduttrice non batte più per Raimondo Todaro, ma per Lui!

Elisa Isoardi è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. In particolar modo, dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, esperienza che non si è conclusa come avrebbe voluto in quanto è stata costretta a ritirarsi, in molti hanno iniziato a fantasticare di una sua possibile storia con Raimondo Todaro.

I due, nonostante l’insistenza degli utenti della rete, hanno sempre smentito il tutto, affermando di essere soltanto buoni amici e niente di più. Tant’è che dopo la fine dell’esperienza al programma condotto da Milly Carlucci, i rapporti si sarebbero man mano gelati. Ora però, la conduttrice sembrerebbe aver voltato pagina. In quanto, come riportato da Novella 2000, sembrerebbe essere arrivato un nuovo amore per Elisa Isoardi e non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Elisa Isoardi, sboccia l’amore a Mykonos? Il gossip impazza

Elisa Isoardi, dopo essere tornata da una vacanza che l’ha resa ancora più bella, ha deciso di prendersi qualche altro giorno di relax andando a Mykonos, famosa città greca.

La bella conduttrice, però, in questo viaggio non sarebbe andata da sola, ma con lei ci sarebbe qualcuno di speciale che secondo recenti indiscrezioni, come riportate dal portale gestito da Roberto Alessi, non sarebbe soltanto un semplice compagno di viaggio ma qualcosa di molto più speciale. Ma chi è il fortunato in questione? Come anticipato, il suo nome non è del tutto nuovo agli appassionati della cronaca rosa. In quanto è stato sposato con la figlia di un noto personaggio tv.

Stiamo parlando di Carlo Longari, ex genero di Mara Venier. Carlo, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, è stato sposato con Elisabetta Ferracini e sembrerebbe essere stato beccato in dolce compagnia della Isoardi. Chi riporta il gossip assicura che tra loro stia nascendo qualcosa e che non siano soltanto buoni amici. Certo, bisogna specificare, per amore della verità, che almeno per il momento i diretti interessati non hanno confermato tale indiscrezione ma non hanno nemmeno smentito il tutto.

Elisa Isoardi e Carlo Longari formano una nuova coppia? Almeno per il momento è troppo presto per darne la certezza. Per saperne di più, come al solito ormai, non ci resta che attendere e se sono rose, fioriranno. Il pubblico del piccolo schermo, nel frattempo, fa il tifo per la conduttrice e spera di poterla rivedere presto in tv.