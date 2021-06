Elisa Isoardi, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, sta pensando di diventare mamma? Una foto leva ogni possibile dubbio a riguardo.

Elisa Isoardi è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Esperienza che le ha permesso di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo che prima nutriva non pochi pregiudizi nei suoi confronti. In Honduras, la conduttrice ha mostrato il lato più semplice e vero della sua persona che non è passato inosservato. Anche se purtroppo la sua avventura nel reality show di canale 5 non si è conclusa come avrebbe voluto. In quanto è stata costretta ad abbandonare il programma a causa di un incidente all’occhio, tornando in Italia a malincuore e senza viversi come avrebbe voluto questo percorso.

Ma poco importa, perché ora la Isoardi ha conquistato un posto speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo che ora nota tutto quello che lei fa o dice sui social. Tant’è che l’ultima stories su Instagram da lei pubblicata non è sfuggita alla loro attenzione. Tanto da far nascere il dubbio o il sospetto che sia pronta a mettere su famiglia. Il motivo? Guardate un po’ l’ultima foto pubblicata da Elisa Isoardi su Instagram e ne capirete il motivo, scopriamolo insieme.

Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: lo scatto fa sognare i fan

Elisa Isoardi nelle scorse ore ha fatto sospettare agli utenti della rete di provare il desiderio di voler mettere su famiglia. Il motivo? La conduttrice ha pubblico nelle Instagram Stories uno scatto che la immortala tenere tra le braccia una bambina, sottolineando quanto le voglia bene. Ovviamente non è una figlia segreta, ma probabilmente è la bambina di una sua coppia di amici, visto che ha taggato all’interno dello scatto i genitori.

La foto però ha fatto sognare i fan della Isoardi, che di recente ha svelato i suoi segreti di bellezza, che già sperano di poterla vedere presto nel ruolo di mamma. Ruolo che lei non mai disdegnato, ma è pur vero che nonostante magari il forte desiderio di maternità, bisogna essere in due per mettere alla luce un bambino e lei almeno per il momento sembrerebbe essere felicemente single. In quanto la conoscenza con Raimondo Todaro, che tutti sospettavano fosse molto di più di una semplice amicizia nata tra due persone che si ritrovano a collaborare insieme, è ormai giunta da tempo al capolinea.

Elisa Isoardi ha incantato gli utenti della rete come soltanto lei sa fare, lanciando forse un messaggio su quello che vorrebbe fosse la sua vita futura e noi non possiamo in tal caso che augurarle di poterlo presto realizzare.