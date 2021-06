Elisa Isoardi è da sempre abituata a fare i continuo qualche chilo ballerino che però riesce prontamente a buttare giù grazie a un’arma più potente della dieta.

Tornata dall’Isola dei Famosi certo non ne avrà bisogno ma tempo fa avevamo scoperto come Elisa Isoardi avesse un vero e proprio asso nella manica quando si tratta di perdere peso.

Più volte in tv l’abbiamo vista buttar giù, in tempi brevissimi e con eccelsi risultati, quei chiletti di troppo che tutte noi spesso ci ritroviamo dopo un lungo inverno passato a casa. Come fa Elisa Isoardi a perder peso così facilmente? Ha forse una dieta segreta di cui ancora non siamo a conoscenza? Lo scopriamo insieme.

Elisa Isoardi dieta o asso nella manica?

Erano i tempi della Prova del cuoco e Elisa Isoardi chiuse la stagione con quattro o cinque chili in più. Poi lo stesso successe prima dell’inizio di Ballando con le Stelle dove Elisa si presentò con forme un po’ più generose del solito. In entrambi i casi però bidibi-bodibi-bu, i chili di troppo se ne andarono con la velocità di un colpo di bacchetta: ma come è possibile? Tutti vogliono conoscere la formula magica che consente a Elisa Isoardi di perder peso con tanta facilità: si tratterà forse di una dieta miracolosa?

Ce lo siamo chiesto anche noi e la risposta, ammettiamo, non ci ha poi stupito così tanto: Elisa ha da sempre ammesso di essere una buona forchetta, raccontando anche quando come conduttrice di La Prova del cuoco si divertiva poi a tornare a casa e riproporre ad amici e parenti le ricette imparate. Lei ovviamente non si tirava mai indietro da un assaggio.

Le diete troppo restrittive proprio non fanno per lei, convinta che ogni donna deve amare il suo corpo, curve in più incluse. I chili dunque non sono una zavorra di cui liberarsi ma, qualora si volesse comunque toglierne qualcuno per proprie personali necessità, Elisa sa che cosa fare: si affida allo sport.

Dopo La prova del cuoco la Isoardi si concesse lunghe passeggiate con il suo cane e cinque chili volarono via. A Ballando con le stelle poi i lunghi allenamenti per prepararsi fecero fuori tre chili in poche settimane. Anche oggi poi Elisa non disdegna mai un po’ di sana attività fisica e lo ha dimostrato anche all’Isola dei Famosi dove è stata senza dubbio una delle naufraghe in più perenne movimento.

Niente diete del mister dunque, solo sano sport: ecco la ricetta per dimagrire rapidamente proprio come Elisa Isoardi.