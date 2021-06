Che cosa mangia Ilary Blasi per esser sempre così in forma? Scopri il regime alimentare della signora Totti, quello che le consente pancia piatta anche dopo tre figli.

Niente divide il popolo del web come la forma fisica di Ilary Blasi. Non c’è querelle sui vaccini o la pandemia che tenga: quando Ilary compare sul piccolo schermo è il suo girovita a tenere banco.

“E’ troppo magra” si grida da una parte. “Che invidia” si sussurra dall’altra. L’accordo impossibile da raggiungere.

Una sola domandai nei effetti mette pace tra le due fazioni: ma come fa a esser così magra? I primi infatti vogliono saperlo per avversarla, i secondi per emularla, noi per semplice curiosità.

Scopriamo allora oggi insieme la dieta di Ilary Blasi.

La dieta di Ilary Blasi

Pochi carboidrati, tanto pesce, tanta verdura e un tocco di carne bianca: questa la formula magica che sembra consentire a Ilary Blasi un corpo a dir poco filiforme a 40 anni e dopo ben tre gravidanze.

Ma veramente è tutto qui? Be’ in effetti Ilary sta anche alla larga da dolci e alcolici, eccezioni ammesse solo per giornate speciali e festività, oltre a evitare di cedere troppo ai condimenti che, per fortuna, sembra non amare eccessivamente.

Anche frittura e prodotti confezionati non entrano in casa Blasi-Totti. Strappi alla regola ce ne sono? Una pizza o un gelato ogni tanto non se la nega neanche Ilary Blasi.

Aggiungiamo a ciò tanto allenamento (corsa, bicicletta, pilates e yoga sono all’ordine del giorno) ed ecco spiegato come fa Ilary Blasi ad apparire sempre così in forma.

Il detto “chi bella vuole apparire un poco deve soffrire” per lei sembra un vero e proprio mantra e ciò aiuta anche noi a comprendere come nulla accada per miracolo: non esistono formule magiche per avere una forma fisica invidiabile, sacrificio, impegno e costanza sono pilastri imprescindibili.

Per Ilary una vita sana è la regola, con alimentazione ben bilanciata e tanto sport. Siete anche voi disposte al sacrificio? Già perché pare l’unica via per emulare la presentatrice, a patto che non siate dello schieramento “è troppo magra”, in tal casa… dolci per tutti!