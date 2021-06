Il fitness è la tua passione? Lo stile che fa per te è lo sporty look!

Sei amante del fitness o semplicemente ami stare comoda durante il giorno? Questa guida di stile di CheDonna è pensata proprio per te! Se vuoi essere trendy e allo stesso tempo comoda, lo stile che fa per te è lo sporty look!

Avete presente quelle giornate di estate afose in cui avete tantissime cose da fare? Vi siete svegliate con la consapevolezza che passerete la vostra giornata nel traffico sotto al sole cocente a fare sali e scendi dalla macchina. Vi dirigete verso l’armadio e dite, come ogni mattina: “cosa mi metto?”.

Invece per te che sei amante del fitness, che ami vestire comoda e che odi qualunque cosa non sia elasticizzata, cosa indossi quando non vai in palestra?

A tutte e due le tipologie di donne darò la stessa risposta: sporty look!

Lo sporty look è quello stile di abbigliamento “sportivo” creato proprio con indumenti per fare jogging. Leggings, top, sneakers e t-shirt: questi sono i protagonisti di un perfetto sporty look.

Una delle cose che abbiamo imparato rispetto alla trasformazione della moda in questo periodo di mutamenti è che non esistono più gli “abiti settoriali”. Ossia, ci si può vestire con un completo elegante per andare a fare la spesa, si possono mettere i tacchi alti anche di giorno, e si può indossare un completo da palestra, anche quando non andiamo in palestra. Siamo padrone di vestirci come vogliamo e quando vogliamo!

Ma fate attenzione: non stiamo parlando dello stile sporty chic oppure dello stile casual. Lo sporty look ha le sue precise regole, come tutto nella moda.

Quali? Vediamole insieme in questa guida di stile completamente incentrata sullo sporty look!

Sporty look per tutti i giorni! Come creare un perfetto sporty outfit da indossare anche fuori dalla palestra!

Le modelle di tutto il mondo fanno di questo stile il loro pane quotidiano, mentre le influencer più seguite del momento cercano di accaparrarsi il completo più trendy e più in voga.

Sta di fatto che lo sporty look piace letteralmente a tutte.

Chiaramente, non bisogna semplicemente vestirsi sportive o casual per creare uno sporty look: ci sono delle regole da seguire! E allora creiamo insieme alcuni sporty outfit di cui non potrai più fare a meno!

Top e leggings: l’abbinamento per eccellenza per creare un perfetto sporty look è quello composto da un top reggiseno sportivo e un leggings abbinato. In estate il leggings può accorciarsi e diventare ciclista. Ad esempio Giulia De Lellis si mostra su Instagram con un completo sporty a fantasia composto per l’appunto da un top sportivo e un leggings ciclista di Teen Idol. Abbinate il tutto alla vostra sneakers preferita. Se non vi sentite a vostro agio a vestire tanto aderente chiudete il tutto con un cardigan di filo lungo oppure con una camicia a quadri lunga, da portare anche legata in vita!

T-shirt di cotone, tuta, sneakers e cappello: questo è il look sportivo più utilizzato e amato da tutte noi. Indossa la tua t-shirt sportiva, magari anche con stampa, e abbinala con il tuo pantalone tuta largo, oppure pantalone cargo. Chiudi il tutto con una sneakers e sarai perfetta. Se poi vuoi aggiungere dei dettagli per rendere il tuo look più particolare, rifletti bene sugli accessori. Sembra cosa da poco ma aggiungere ad uno sporty look una borsa griffata, un paio di occhiali da sole trendy ed una capigliatura sistemata darà al tuo abbinamento quel non so che di perfezione: sembrerà che avete studiato attentamente il vostro look e che nulla sia stato lasciato al caso!

felpa e leggings ciclista: ultimo ma non meno importante è l'outfit composto da una felpa chiusa e un leggings ciclista, il tutto in tinta monocromatica. Chiaramente indossate poi la vostra sneakers preferita e a chiudere una hand bag (borsa da portare a mano). Anche qui sarà l'accessorio giusto a fare la differenza.

In grandi linee, gli abbinamenti per creare uno sporty look perfetto sono sempre composti da un leggings, una felpa e una scarpa da ginnastica. Sta a voi accostarli nel modo migliore, e far uscire la vostra personalità e il vostro senso della moda!

Oltre a questa guida di stile incentrata sullo sporty look, volge al termine anche la settimana.

Oggi ci vestiamo comode e confortevoli in perfetto sporty look. Da domani si riparte alla grande: con la settimana, con gli impegni, e con il nostro appuntamento, qui, ogni giorno, per individuare e fare nostre tutte le novità in fatto di moda!

Emanuela Cappelli