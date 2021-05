Guida allo stile casual chic con Meghan Markle!

Stile Casual Chic con la Duchessa del Sussex Meghan Markle! Outfit, trend, stili, e anche un po’ di gossip! Tutto ciò che c’è da sapere per essere sempre elegante, ma con un tocco di leggerezza, proprio come Meghan Markle!

Meghan Markle, moglie del Duca del Sussex, ossia il principino Harry, sta tenendo tutti noi amanti della Royal Family con il fiato sospeso poiché da un momento all’altro potrebbe nascere la loro secondogenita!

Ma questo non è l’unico motivo per cui Meghan Markle ha fatto parlare di se: vi ricordate la questione “megxit“? Questo termine è stato coniato in ripresa all’utilizzo della parola Brexit per sancire la volontà di Harry e Meghan di fare un passo indietro e di “staccarsi” in qualche modo dai doveri reali che erano obbligati a compiere.

E come se non bastasse, la coppia del momento è stata ospite della famosa conduttrice Oprah Winfrey, in un’intervista privata andata in onda l’8 marzo scorso sul canale CBS, e in Italia il 9 marzo, in cui Harry e Meghan hanno letteralmente “svuotato il sacco”. Hanno parlato di come la Duchessa del Sussex vivesse all’interno della Royal family, dicendo di sentirsi non protetta. Ha parlato del rapporto non proprio roseo con la sua “cognatina” Kate Middleton, e di altre notizie shock riguardo al suo rapporto all’interno dell’istituzione reale.

Ma questo è solo un contorno. Quello di cui oggi parleremo è lo stile di Meghan Markle!

In ogni occasione il suo look è impeccabile poiché riesce ad essere un insieme di cose: casual, elegante, sportiva, perfetta, semplice! Talmente impeccabile che ricopiare un suo look può rivelarsi un impresa non da poco!

Ma non abbiate paura: noi di CheDonna analizzeremo insieme a voi alcuni dei look più interessanti indossati dalla bella Meghan Markle. Siete pronte? E allora via alla guida di stile!

Sono molti i look indossati da Meghan di cui ci siamo innamorate, ma ho creato per voi una piccola selezione, in modo da poter ricreare il suo stile più facilmente! Vediamoli insieme:

abito a stile impero nero con stampa a fiori bianca: questo è l’abito indossato da Meghan Markle per l’intervista con l’altra regina, quella della televisione, Oprah Winfrey. Il suo era un perfetto abito in stile premaman, poiché la scollatura a V dava risalto e libertà al décolleté, e la cintura sotto al seno permetteva di valorizzare meglio la parte del busto e “nascondere” leggermente la bella pancia in dolce attesa. La scelta del colore nero è sempre un ottima scelta quando si vuole essere eleganti. In più i fiori bianchi in contrasto con il nero concedevano al look una leggerezza in più. A concludere, una classica ma perfetta décolleté nera a punta con tacco a spillo. È proprio questo connubio tra eleganza e leggerezza a rendere gli outfit di Meghan perfetti per ogni situazione.

outfit cappotto camel e abito svolazzante midi : questo è un altro di quei look che ha fatto letteralmente innamorare tutte noi. In questo look Meghan indossa un cappotto camel dritto sotto al ginocchio, un abito in seta color marrone e una décolleté a punta tacco a spillo anch’esso in color marrone. Gli abbinamenti di colore sono tra i più glamour della stagione prossima: il camel e il marrone, in palette, renderanno i vostri look chic in un batter d’occhio. Da notare come la Duchessa del Sussex indossi sempre il tacco a punta!

: questo è un altro di quei look che ha fatto letteralmente innamorare tutte noi. In questo look Meghan indossa un cappotto camel dritto sotto al ginocchio, un abito in seta color marrone e una décolleté a punta tacco a spillo anch’esso in color marrone. Gli abbinamenti di colore sono tra i più glamour della stagione prossima: il camel e il marrone, in palette, renderanno i vostri look chic in un batter d’occhio. Da notare come la Duchessa del Sussex indossi sempre il tacco a punta! Tubino aderente bianco e décolleté nera : anche qui rimaniamo senza parole. Meghan Markle mostra con semplicità un outfit molto elegante, ma altrettanto sobrio, composto da un tubino lungo sotto il ginocchio color bianco, accessoriato da una piccola cintura sotto al seno e la sua amata décolleté nera. Solo due colori per essere al top!

: anche qui rimaniamo senza parole. Meghan Markle mostra con semplicità un outfit molto elegante, ma altrettanto sobrio, composto da un tubino lungo sotto il ginocchio color bianco, accessoriato da una piccola cintura sotto al seno e la sua amata décolleté nera. Solo due colori per essere al top! camicia in cotone, jeans skinny e décolleté: passiamo adesso all’abbigliamento casual, ma sempre chic. Meghan Markle ha mostrato più volte outfit composti da una camicia in cotone morbida, bianca o azzurra, un jeans o pantalone skinny, e ai piedi décolleté a punta o un paio di semplici ballerine. Questa è la dimostrazione di come si possa essere trendy, eleganti e perfette utilizzando pochissimi capi, ma scegliendoli e abbinandoli nel modo giusto!

Purtroppo termina qui la guida di stile di CheDonna su come ricreare al meglio gli outfit casual chic di Meghan Markle. Ma noi siamo già pronte! Ogni giorno ci troverete qui, ad informarvi su tutto ciò che c’è da sapere in fatto di moda, stile, gossip e trend! #staytuned!

Emanuela Cappelli