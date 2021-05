Temptation Island 2021, tra le coppie anche quella dell’ex naufraga: colpaccio per Bisciglia?

Temptation Island 2021 segna il colpaccio per Filippo Bisciglia? Nel cast potrebbe essere un’ex naufraga e il suo chiacchierato fidanzato.

Manca poco, anzi pochissimo, all’inizio della nuova edizione di Temptation Island e il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di conoscere le coppie che andranno a formare il cast di quest’anno. Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, non ha voluto sbilanciarsi più di tanto, ammettendo che mai come quest’anno è stato difficile formare il cast in quanto la pandemia ha radicalmente cambiato le nostre abitudini diventando essa stessa una difficile prova da superare per una coppia, ma nonostante tutto sono riusciti a scovare chi potrebbe regalarci forti emozioni dal 30 giugno sul piccolo schermo.

I giochi sembrerebbero essere fatti, ma nonostante questo numerose coppie continuano a candidarsi per far parte dello show. Ai microfoni di Rolling Stone, un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi si è candidata per partecipare allo show insieme al suo chiacchieratissimo fidanzato. Sicuramente il suo ingresso all’interno del cast creerebbe non pochi scompigli tra le dinamiche del programma e sarebbe un vero e proprio colpaccio per Filippo Bisciglia. Di chi stiamo parlando? Chi non altro se non Vera Gemma!

Vera Gemma e Jeda si sono canditati per Temptation Island, ecco le parole di lei, sperando che la produzione del programma le ascolti.

Vera Gemma e Jeda nel cast di Temptation Island? Parla lei

Vera Gemma non ha nascosto che le piacerebbe prendere a Temptation Island 2021, rivelando che non soltanto lei è molto gelosa del suo Jeda, ma anche lui non sarebbe da meno e che potrebbe sicuramente rivelarsi un’esperienza interessante e soprattutto divertente mettersi in gioco all’Isola delle Tentazioni.

“Oddio che scene che potremmo fare!” ha esordito la figlia d’arte, che di recente ha rivelato un succoso retroscena sulla sua vita privata. “Soprattutto io! Ma anche lui è geloso” ha poi rivelato in un secondo momento. “Sarebbe molto divertente” ha aggiunto Vera, che si era anche candidata per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. “Ancora non mi hanno chiamata. Dovrebbero sbrigarsi a farlo“ ha concluso, sperando che la produzione riesca ad accogliere il suo appello anche se sembrerebbe che tutte le coppie di quest’anno siano già state scelte.

Sta per iniziare un nuovissimo viaggio nei sentimenti! Cosa accadrà? #TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su Canale 5… curiosi di scoprire chi saranno le nuove coppie? 🔥 🌴 #StayTuned pic.twitter.com/rwRbSVqMRM — Temptation Island (@TemptationITA) May 22, 2021

Vera Gemma e Jeda a Temptation Island saprebbero sicuramente come tenere ben alta l’attenzione del pubblico del piccolo schermo, che quest’anno vedrà in onda un’unica edizione del programma e non due. In quanto Mediaset ha detto ufficialmente addio alla versione Vip guidata da Alessia Marcuzzi.