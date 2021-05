Il giovedì di CheDonna riguarda lo stile. Ma cosa succede quando lo stile incontra la necessità? Oggi parleremo di un tipo di moda in particolare, quella che accompagna le donne in uno dei periodi più belli della loro vita. La moda Premaman!

Immaginatevi ogni mattina davanti allo specchio a ripetere sempre le stesse parole: ma cosa mi metto? Non ho nulla nell’armadio! Non mi sta bene niente!

Queste sono le parole di tutte noi donne alle prese con l’abbigliamento e con il nostro corpo. Noi che siamo così severe con noi stesse che ci creiamo delle paranoie e ci troviamo tantissimi difetti, che in realtà non esistono!

Ecco, immaginatevi adesso di trovarvi in una di quelle mattine in cui non sapete cosa indossare, ma con l’aggiunta che il vostro corpo è cambiato rispetto a ieri, e continuerà a farlo…per all’incirca nove mesi!

Per questo, e per altre mille cose, ci siamo noi di CheDonna ad aiutarvi a creare i vostri outfit, che abbiano stile, praticità e comodità, e che vi accompagnino in uno dei viaggi più belli che compiono le donne nella propria vita: la maternità!

Siete pronte? E allora iniziamo subito questa guida di stile targata CheDonna con il Giovedì Look of the Day: stile Premaman!

Giovedì Look of the Day: stile Premaman! Outfit, stile, praticità e tendenza. Tutto ciò che c’è da sapere per accompagnarvi al meglio durante la vostra gravidanza!

Negli ultimi 50 anni di storia, abbiamo visto come il significato di moda si sia evoluto. E ovviamente, la moda è cambiata anche quando parliamo della moda premaman. Abbiamo assistito ai look larghi e colorati di Lady Diana, ai vestiti aderenti sul seno e larghi sulla pancia di Grace Kelly. Poi abbiamo anche assistito all’affermazione del corpo femminile in gravidanza con le foto completamente nude di Demi Moore, Cindy Crawford e Monica Bellucci.

Ciò che si evince nel vedere la trasformazione della moda premaman nell’arco del tempo è che il corpo femminile in gravidanza non bisogna nasconderlo dietro a tuniche e abiti ampi, ma bisogna valorizzarlo e mostrarlo con fierezza.

Per fare ciò non bisogna necessariamente acquistare tutto il vostro guardaroba nei negozi “premaman”, ma rivedere ciò che avete nel vostro armadio e adattarlo alle vostre nuove esigenze!

Ho selezionato qui per voi alcune tips che potrebbero esservi utili durante il periodo di gravidanza, e quello dell’allattamento:

abiti aderenti : la prima cosa che viene in mente durante il periodo della gravidanza è quello di coprire con maxi maglie, ma l’effetto che otterrete è quello si sembrare “in carne”, soprattutto durante i primi mesi, dove la pancia è ancora piccolina e il vostro corpo sta iniziando a cambiare. Portare abiti aderenti, magari in maglia e midi, non solo vi farà sentire super comode, ma sarete trendy e valorizzerete il vostro corpo mostrandolo con orgoglio! Abbinate il tutto con uno stivaletto basso alla caviglia, magari texano! Leggi anche: Venerdì Look of the Day: Stivali!

: la prima cosa che viene in mente durante il periodo della gravidanza è quello di coprire con maxi maglie, ma l’effetto che otterrete è quello si sembrare “in carne”, soprattutto durante i primi mesi, dove la pancia è ancora piccolina e il vostro corpo sta iniziando a cambiare. Portare abiti aderenti, magari in maglia e midi, non solo vi farà sentire super comode, ma sarete trendy e valorizzerete il vostro corpo mostrandolo con orgoglio! Abbinate il tutto con uno stivaletto basso alla caviglia, magari texano! Leggi anche: Venerdì Look of the Day: Stivali! giacche : create il vostro outfit comfy utilizzando una canotta lunga aderente e il vostro leggings più comodo. Chiudete il tutto con una giacca blazer! Questo è il look premaman che vedrete di più sui profili delle vostre mumfluencer preferite!

: create il vostro outfit comfy utilizzando una canotta lunga aderente e il vostro leggings più comodo. Chiudete il tutto con una giacca blazer! Questo è il look premaman che vedrete di più sui profili delle vostre mumfluencer preferite! camicie oversize : avete paura di comprare abiti che utilizzerete solamente durante la gravidanza? Con questo capo vi sentirete trendy, comode e lo riutilizzerete molte altre volte. La camicia oversize è perfetta portata a mo’ di abito, magari con un leggings ciclista sotto, lasciata aperta con una t-shirt, e in allattamento sarà la vostra nuova migliore amica!

: avete paura di comprare abiti che utilizzerete solamente durante la gravidanza? Con questo capo vi sentirete trendy, comode e lo riutilizzerete molte altre volte. La camicia oversize è perfetta portata a mo’ di abito, magari con un leggings ciclista sotto, lasciata aperta con una t-shirt, e in allattamento sarà la vostra nuova migliore amica! attenzione ai tessuti : una delle cose più importanti per quanto riguarda la moda in generale, ma soprattutto riguardo alla moda premaman è che bisogna sempre controllare l’etichetta per capire quali sono i tessuti utilizzati. Prediligete sempre tessuti naturali, come il cotone, la lana in inverno o anche la viscosa. Scegliete colorazioni chiare, tipo il bianco, il beige o l’azzurro, in modo da evitare brutte sorprese con i coloranti. A proposito, avete già letto l’articolo sulla moda ecosostenibile? Fatelo qui!

: una delle cose più importanti per quanto riguarda la moda in generale, ma soprattutto riguardo alla moda premaman è che bisogna sempre controllare l’etichetta per capire quali sono i tessuti utilizzati. Prediligete sempre tessuti naturali, come il cotone, la lana in inverno o anche la viscosa. Scegliete colorazioni chiare, tipo il bianco, il beige o l’azzurro, in modo da evitare brutte sorprese con i coloranti. A proposito, avete già letto l’articolo sulla moda ecosostenibile? Fatelo qui! gonna plissé: ultima ma non meno importante è la gonna plissé. Da indossare a vita alta con una t-shirt, magari stampata. Sceglietela nei colori moda, come il rosa, il verde o il giallo. Abbinate il tutto con una sneakers e sarete chic, ma soprattutto comode.

Queste sono alcune delle tips di stile che riguardano la moda premaman e postmaman.

È molto bello vedere come il corpo delle donne in gravidanza stia diventando sempre meno un tabù, e come le influencer e modelle di tutto il mondo si siano trasformate in delle mumfluencer e mostrino il loro corpo, le loro trasformazioni, senza filtri e con orgoglio! Ad esempio le italiane Chiara Ferragni, Ludovica Valli e Paola Turani mostrano e hanno mostrato il loro modo di accostarsi alla moda nel periodo della loro gravidanza. Altre, come Elsa Hosk, super model di Victoria’s Secret e Gigi Hadid hanno mostrato i loro outfit composti da abiti aderenti o completi con crop top e jeans a vita bassa con fierezza.

Perché il corpo di una donna è bello in qualunque fase della nostra vita. Le trasformazioni fanno parte della vita e bisogna accoglierle, con orgoglio!

Anche per oggi il Look of the Day riguardo allo stile premaman e postmaman volge al termine. Ritorneremo sicuramente a parlare di questo argomento, ma nel frattempo, create i vostri outfit premaman e postmaman utilizzando ciò che già avete nell’armadio. Sarete perfette!

Emanuela Cappelli