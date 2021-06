Maneskin alla conquista delle classifiche mondiali e tornano alla mente le parole di Damiano dette dopo X Factor.

L’ascesa dei Maneskin, dopo due settimane dalla vittoria all’Eurovision 2021, continua. La band di Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi è la più ascoltata in Italia con più di 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e rientrando tra gli artisti più ascoltati al mondo.

Un successo incredibile quello di Damiano, Ethan, Thomas e Victoria che sono già tornati in studio per registrare Teatro D’Ira – Vol. II. Nella casa studio in cui hanno registrato il primo album “Il ballo della vita”, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas si sono rimessi a lavoro per regalare nuove canzoni al pubblico che, da dicembre, potrà tornare a vederli dal vivo.

Pensando ai successi che, in soli quattro anni, i Maneskin hanno raggiunto, tornano alla mente le parole scritte da Damiano su Instagram subito dopo la fine dell’avventura a X Factor.

Le parole di Damiano dei Maneskin dopo X Factor

Era il 15 dicembre 2017 e, dopo aver conquistato il secondo posto a X Factor con Lorenzo Licitra vincitore, al termine di un’avventura straordinaria che aveva permesso ai Maneskin di crescere musicalmente, Damiano David, nella didascalia che accompagnava la foto qui in alto, scriveva:

“Finita questa grandissima esperienza. Grazie a tutti dal cuore❤

Ora comincia la nostra era”.

Il 18 divembre 2017, poi, pubblicando un’altra foto dei Maneskin al completo, scriveva:

“È l’inizio del nostro viaggio✈

Abbiamo fatto del nostro meglio per darvi ogni volta un pezzo di noi, di ciò in cui crediamo e che amiamo, voi siete stati pronti a capirci e a darci tutto il supporto possibile, più di quando potessimo sperare❤🤘

Un grazie a tutti voi che siete il quinto Måneskin e che rendete possibile tutto questo.

Ora andiamo e prendiamoci tutto”.

LEGGI ANCHE—>Maneskin tra gli artisti più ascoltati al mondo: Damiano esulta e asfalta gli haters

Parole che, pensando all’incredibile successo ottenuto dai Maneskin che, dopo il Festival di Sanremo e l’Eurovision, stanno scalando le classifiche mondiale avendo tra i fans anche Miley Cyrus con cui Damiano sogna di collaborare e che ha cominciato a seguirli sui social, suonano quasi profetiche.