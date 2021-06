Damiano dei Maneskin sogna il duetto con Miley Cyrus: il gesto della star americana fa sognare

Damiano David ha dichiarato che vorrebbe che i Maneskin collaborassero con Miley Cyrus. La cantante ha risposto così.

I Maneskin non hanno di certo bisogno di alcuna presentazione. La band del momento ne ha fatta di strada di quando si è esibita per la prima volta sul palco di X Factor ed ora si ritrova ad essere tra gli artisti più popolari e apprezzati del momento. Tant’è che giorno dopo giorno non fanno altro che infrangere nuovi record. Basti soltanto ricordare che hanno permesso all’Italia di poter vincere l’Eurovision dopo oltre 20 anni che nessun artista nostrano riusciva a portare a casa il titolo di vincitore della manifestazione canora più importante d’Europea.

Ora, in una recente intervista, il leader della band, Damiano David, ha dichiarato che amerebbe e non poco poter collaborare con Miley Cyrus, celebre cantante americana che ha esordito indossando i panni di Hannah Montana nella nota serie realizzata da Walt Disney.

Molto probabilmente il desiderio espresso dall’artista sarà giunto all’orecchio della star americana, che ha deciso di spiazzare tutti attraverso un clamoroso gesto. Che il duetto tra i due sia presto in arrivo?

Qualcuno avrà sicuramente riferito a Miley Cyrus il desiderio espresso dal leader dei Maneskin, visto che il loro successo si sta estendendo oltreoceano, perché ha scelto di spiazzare tutti, probabilmente anche i giovani artisti del momento, visto che ha scelto di agire in prima persona facendo sognare tutti i loro sostenitori che ora non fanno altro che sognare una loro collaborazione. Che cosa ha fatto la cantante a stelle a strisce?

Miley Cyrus ha iniziato a seguire i Maneskin sui social, segno che probabilmente è venuta a conoscenza di quanto dichiarato da Damiano David sul suo conto. La sua dichiarazione l’avrà in qualche modo incuriosita e avrà cercato i brani più famosi realizzati dalla band. Come la loro Zitti e Buoni che sta conquistando anche le prime posizioni delle classifiche dei brani più venduti nel resto di Europa.

Che nemmeno alla cantante dispiaccia l’idea di poter realizzare un brano con loro? Visto che da qualche tempo ormai ha abbandonato le sonorità pop per abbracciare pezzi decisamente più rock.

Miley Cyrus just followed Maneskin on Instagram 👀

[+] #Maneskin is a popular Italian rock band, they who won Eurovision this year. pic.twitter.com/XnNLK5ZfRE

— Miley Cyrus News (@MileysCyrusNews) June 2, 2021