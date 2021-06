Maneskin tra gli artisti più ascoltati al mondo: Damiano esulta e asfalta gli haters

I Maneskin non si fermano più e rientrano tra i 500 artisti più ascoltati al mondo: Damiano gioisce e lancia una frecciatina agli haters.

Inarrestabili. Non esiste un aggettivo migliore per descrivere Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che, dopo aver conquistato l’Italia vincendo il Festival di Sanremo 2021 e l’Europa con la vittoria dell’Eurovision, puntano a conquistare il mondo.

La giovane band romana, in pochi mesi, è riuscita a battere ogni record. Oltre ad aver conquistato tutte le classifiche del mondo con il brano Zitti e Buoni che è entrato anche nella classifica inglese, cosa che non accadeva da 20 anni per una canzone in italiano, hanno portato a casa l’ennesimo riconoscimento annunciato da Damiano sul profilo ufficiale della band.

Il frontman, inoltre, ha anche lanciato una frecciatina a coloro che non avrebbero mai scommesso sui Maneskin.

Maneskin 464esimi nel mondo, la frecciatina di Damiano: “Dove sono quelli che ci davano 4 giorni?”

La musica italiana sempre più conosciuta nel mondo grazie ai Maneskin che, sin dal primo album “Il ballo della vita” hanno alternato canzoni in italiano e canzoni in inglese. Dopo aver trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2021 ottenendo il diritto di partecipare all’Eurovision 2021, pur conoscendo benissimo l’inglese, hanno scelto di non tradurre il brano esibendosi a Rotterdam con la canzone in italiano.

Una scelta che si è dimostrata vincente perchè con Zitti e buoni non solo hanno trionfato all’Eurovision 2021, ma stanno anche scalando tutte le classifiche mondiali. Oggi, infatti, sono gli artisti italiani più ascoltati su Spotify con 10.508.886 ascoltatori mensili, ma occupano anche la posizione 464 tra gli artisti più ascoltati nel mondo.

Un traguardo che riempie di gioia la band e che ha portato Damiano a togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche alla luce del record segnato in soli 28 minuti.

“Ho una domanda seria. Dove sono quelli che dicevano che dopo X Factor saremmo durati quattro giorni?”, chiede Damiano nel video pubblicato tra le storie del profilo ufficiale dei Maneskin. “Perchè a me, oggi, giunge la notizia che siamo 464esimi al mondo. Mica gli ultimi degli stron*i”, aggiunge ancora il frontman lanciando una frecciatina a chi, quattro anni fa, dopo la loro partecipazione a X Factor dove si piazzarono al secondo posto alle spalle di Lorenzo Licitra, parlava dei Maneskin come di un fenomeno destinato a durare poco.