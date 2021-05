Chi è Damiano David, il cantante dei Maneskin: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità, tatuaggi e tutto quello che c’è da sapere.

Damiano David, voce stupenda e presenza scenica da vera rockstar, è il cantante dei Maneskin, la giovane band romana che, in pochi anni, ha conquistato la scena musicale italiana e non solo grazie ad un primo tour europeo e alla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021 dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni che è stato premiato come il miglior testo dell’eurovision 2021.

Ma chi è Damiano David? Quanti anni ha? Come si è avvicinato alla musica?

Nome: Damiano David

Damiano David Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Data di nascita: 8 gennaio 1999

8 gennaio 1999 Luogo di nascita: Roma

Roma Professione : cantante

: cantante Altezza: 180 cm

180 cm Peso: 75 Kg

75 Kg Tatuaggi: diversi sparsi su tutto il corpo tra cui la scritta “il ballo della vita”, nome del primo album dei Maneskin tra le scapole.

diversi sparsi su tutto il corpo tra cui la scritta “il ballo della vita”, nome del primo album dei Maneskin tra le scapole. Profilo Instagram Ufficiale: @ykaaar

Età, altezza e biografia

Damiano David è nato a Roma l’8 gennaio 1999, lo stesso giorno di Elvis Presley e David Bowie. E’ alto 180 cm ed è soprannominato il King dei Maneskin. Ha una fratello di nome Jacopo che gli somiglia molto. Parla diverse lingue, tra cui l’inglese grazie anche al fatto che entrambi i genitori siano assistenti di volo.

Amante della musica, sin da piccolo, aveva dichiarato di voler diventare una rockstar.

“Mi ricordo che verso i quattordici anni, quando cominci a svegliarti un po’, vedevo le foto dei cantanti con le braccia aperte, davanti a queste platee enormi. Erano potenti, fighi. Mi sono chiesto perchè loro sì e io no? Sto in salute, non mi manca niente, proviamoci. Mi dava una bella sensazione cantare, mi sentivo più calmo. All’inizio ti vergogni, ti senti troppi occhi addosso, ma ad un certo punto capisci che quegli occhi addosso sono positivi”, ha raccontato lui stesso come si legge nel libro “Maneskin – Vogliamo prenderci tutto” di Gloria Imbrogno e Pietro Strada.

I Maneskin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

I Maneskin si formano grazie a Victoria De Angelis e Thomas Raggi a cui si unisce presto anche Damiano David diventando la band del gruppo.

“Alle medie avrò messo in piedi una decina di gruppi e in uno dei primi c’era Damiano. Ci chiamavano The Third Room, perché suonavamo in aula 3. Ahimé, ci sono dei file su Soundcloud che andrebbero eliminati… Facevamo metal e Damiano voleva fare cose più pop. Lo abbiamo allontanato“, ha raccontato Victoria in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Quando Damiano si rifà vivo con Victoria, la sua voce è cambiata e conquista immediatamente il posto di cantante del gruppo.

“Ho incontrato Thomas e con lui abbiamo cambiato un sacco di cantanti. Non ci convinceva nessuno. A un certo punto avevamo trovato una ragazza brava, ma viveva fuori Roma e non riusciva a incastrare gli impegni. In quel momento si è rifatto vivo Damiano. Mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una pippa, era migliorato”, ha raccontato ancora Victoria.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, primo premio dall’Eurovision: il testo di Zitti e buoni il migliore di tutti

Nel 2015 nascono così i Maneskin che pubblicano un video sui social. La band romana inizia a cantare nei locali di Roma e in Via del Corso a Roma come ha raccontato lo stesso Damiano e, nel 2017 arrivano sul palco di X Factor.

Non vincono, ma guidati da Manuel Agnelli conquistano tutti che li porta a vendere migliaia di dischi e a girare l’Italia e l’Europa con il “Ballo della vita tour”. Nel 2021 Damiano insieme ai Maneskin decide di partecipare al Festival di Sanremo 2021 che vincono con il brano Zitti e Buoni.

Il 22 maggio 2021 i Maneskin rappresentano l’Italia alla finale dell’Eurovison Song Contest 2021.

Vita privata

Nonostante le voci di un presunto flirt con Victoria, la bassista dei Maneskin a cui è legato da un’amicizia forte e sincera, è fidanzato da quattro anni con la modella Giorgia Soleri. Ad ufficializzare il legame sono stati proprio Damiano e Giorgia pubblicando sui rispettivi profili Instagram la foto che vedete qui in alto.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Damiano può essere seguito su Instagram dove ha un profilo personale con oltre un milione di followers. Tra le foto che pubblica spiccano quelli in compagnia degli amici di sempre tra cui quelle con Victoria, Ethan e Thomas a cui è legato, prima ancora che da un rapporto professionale, da una vera amicizia.

Tatuaggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Damiano ha diversi tatuaggi sparsi su varie zone del corpo, compresa la schiena. Le foto di qualche tatuaggio è possibile trovarle tra quelle condivise su Instagram.