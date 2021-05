I Maneskin, prima della finale dell’Eurovision 2021, porta a casa il primo premio: il testo di Zitti e Buoni è il migliore tra quelli in gara.

I Maneskin portano a casa il primo premio dall’Eurovision Song Contest 2021. In attesa della finalissima di questa sera, la band di Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi ha ottenuto un primo, importantissimo riconoscimento per il brano Zitti e buoni con cui rappresentano l’Italia e con il quale, questa sera, nel corso della finale, trasmessa in diretta, in prima serata su Raiuno, proveranno a portare a casa una vittoria che manca dal 1990 quando vinse Toto Cutugno con il brano Insieme.

Prima di tornare sul palco per esibirsi davanti alle giurie di ciascun Paese, i Maneskin sono stati premiati conquistando, così, un successo che li ha resi estramamente orgogliosi e felici.

I Maneskin vincono il premio come miglior testo dell’Eurovision Song Contest 2021 con il brano “Zitti e buoni”

Con il brano “Zitti e buoni”, i Maneskin hanno vinto il premio come miglior testo dell’Eurovision Song Contest 2021. Un riconoscimento importante per la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che, a Rotterdam, hanno già conquistato tutti. Un riconoscimento che li rende ancora più orgogliosi trattandosi di un brano scritto all’inizio della loro carriera e a cui hanno lavorato nel corso del tempo fino a confezionare la versione attuale con cui hanno trionfato sul palco del Festival di Sanremo 2021.

Mentre ritiravano il premio, i ragazzi hanno ringraziato tutti e mostrato la loro felicità. “Grazie mille a tutti, siamo molto grati. – ha dichiarato Damiano – Questo è il primo premio che vinco come autore nella mia vita e non lo dimenticherò mai. Lo metterò sopra il televisore. Per me è molto speciale, mi ricorderò di questo momento”.

Il percorso dei Maneskin è assolutamente incredibile. Come ha ricordato Damiano sui social facendo piangere i fan, sono passati pochi anni da quando cantavano in Via del Corso a Roma per raccogliere i soldi necessari per poter incidere il primo brano. Dalle strade di Roma è poi arrivato il palco di X Factor, di Sanremo ed ora dell’Eurovision.

In merito alla vittoria a Sanremo, hanno aggiunto: “La nostra vittoria a Sanremo? Era totalmente inaspettata, questa è una canzone rock e non è la canzone che porti solitamente al Festival di Sanremo. Il rock è tornato in vetta alle classifiche e questo significa tanto per noi“.