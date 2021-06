Celebrity Hunted 2: chi sono i concorrenti, quando inizia, dove e come vederlo e tutte le curiosità sul format di Amazon Prime Video.

Celebrity Hunted 2 sta per iniziare. Dopo il grande successo ottenuto con la prima stagione, il reality thriller di Amazon Prime Video sarà trasmesso a partire da venerdì 18 giugno. Sei nuovi personaggi del mondo dello spettacolo sono pronti a cimentarsi in una caccia appassionante che li porterà a travestirsi per non farsi scoprire.

Chi sono, dunque, i concorrenti di Celebrity Hunted? Quando saranno disponibili i primi episodi? Dove sarà possibile guardare i sei episodi che compongono la seconda stagione di Celebrity Hunted? Andiamo a scoprire tutto.

I concorrenti di Celebrity Hunted 2

Diletta Leotta, Boss Doms, Achille Lauro, Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie e Myss Keta sono i sei concorrenti di Celebrity Hunted. Le celebrità, naturalmente, giocano in coppia. La prima è quella formata da Achille Lauro e Boss Doms, amici nella vita e che, per anni, hanno formato anche un sodalizio musicale.

La seconda coppia è quella formata da Elodie e Myss Keta, grandi protagoniste della musica di oggi mentre Diletta Leotta, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi dovrebbero formare un inedito trio pronto a mettere in difficoltà le altre due coppie in gara.

I concorrenti dovranno scappare in tutta Italia dai cacciatori per 14 giorni avendo a disposizione un cellulare e una carta dalla quale potranno prelevare un massimo di 70 euro al giorno. I concorrenti che riusciranno a non farsi catturare vinceranno. Il montepremi sarà interamente devoluto in beneficienza.

“Scomparire senza lasciare tracce è una missione impossibile! Ma non per i protagonisti di #CelebrityHunted2”, si legge nella didascalia che accompagna il video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del reality thriller. Chi saranno i vip che vinceranno?



Quando e dove vedere le puntate su Amazon Prime Video

L’attesa per i fans di Celebrity Hunted sta per terminare. I sei episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 18 giugno. Per vedere le avventure delle celebrità è sufficiente avere un abbonamento ad Amazon Prime Video. Chi, invece, non ha l’abbonamento più iscriversi ed usufruire dei 30 giorni di prova gratuiti.