“Non ne posso più”: Ignazio Moser sbotta sui social. E’ accaduto dopo il ritorno in Italia

Ignazio Moser dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi si è lasciato andare ad un amaro sfogo: il fidanzato di Cecilia Rodriguez non ne può più.

Ignazio Moser, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, avvenuta qualche anno fa, dove ha trovato l’amore al fianco di Cecilia Rodriguez, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all’Isola dei Famosi, che manco a farlo apposta ha visto la sua madrina televisiva nel ruolo di padrona di casa dopo svariate edizioni condotte da Alessia Marcuzzi. In Honduras non è stata una passeggiata e questo Moser non l’ha mai nascosto, ma nemmeno il ritorno nel bel paese è stato così semplice.

A raccontarlo è lui stesso che attraverso le Instagram stories si è lasciato andare ad un amaro sfogo, in quanto dopo la fine dell’esperienza al reality show di canale 5, è costretto a sottoporsi a ben 2 settimane di quarantena. Un periodo obbligatorio per chi ritorna da un viaggio all’estero e visto che le Honsuras non sono proprio dietro l’angolo, Ignazio è costretto, dopo ben due mesi trascorsi all’interno del programma, a pazientare ancora un po’ prima di poter tornare alla vita di sempre.

Ignazio Moser ha sbottato sui social, lasciandosi andare ad un amaro sfogo sul periodo che sta attualmente vivendo al fianco della sua compagna, anche lei costretta a restare a casa dopo avergli fatto una sorpresa durante la finale dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Ignazio Moser stufo della quarantena: lo sfogo

Ignazio Moser è partito ben due mesi fa per questa nuova esperienza. Esperienza che seppur non lo ha incoronato come vincitore di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, gli ha permesso non solo di farsi conoscere nel miglior modo possibile al pubblico del piccolo schermo, che magari durante l’esperienza al Grande Fratello Vip si era concentrato maggiormente sulla sua love story con Cecilia Rodriguez piuttosto che sulla sua personalità, e gli ha permesso di trovare un amico in Andrea Cerioli, che nelle scorse ore lo ha lasciato senza parole.

Il ritorno al bel paese non è stato forse come avrebbe immaginato però. Tant’è che dovrà pazientare ancora un po’ prima di poter tornare alla vita che era solito fare un tempo: “Ciao sono un ragazzo semplice, vivo rinchiuso da quasi due mesi“ ha scritto Ignazio nelle Instagram Stories, trovate la foto in fondo a questo articolo. “E non ne posso più“ ha concluso amaro, segno che l’esperienza in Honduras, purtroppo, non si è ancora conclusa del tutto.

Ignazio Moser dopo L’isola si sarebbe aspettato un rientro diverso a casa, ma almeno può consolarsi con il buon cibo e l’affetto del pubblico da casa.