Ultimo canta in diretta: la fidanzata Jacqueline Luna sorprende così

Ultimo torna a cantare in diretta durante un evento televisivo: la fidanzata Jacqueline Luna Di Girolamo sorprende tutti così.

Niccolò Morriconi, in arte Ultimo, è tornato sul palco. In attesa di poter riabbracciare il proprio pubblico in concerto, il cantautore romano ha partecipato all’evento RTL 102.5 Power Hits al termine del quale è stata eletta la canzone regina dell’estate. A trionfare è stato Marco Mengoni con la sua “Ma stasera”, ma gli occhi del pubblico erano tutti per Ultimo, assente dalla tv da tempo.

In un’Arena di Verona magica per il ritorno del grande pubblico, Ultimo ha incantato tutti con la sua voce. A seguirlo, a migliaia di chilometri di distanza, c’era anche la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Girolamo che, sui social, si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore.

La dichiarazione d’amore di Jacqueline Luna Di Girolamo al fidanzato Ultimo

Jacqueline Luna Di Girolamo, dopo aver trascorso l’estate con il fidanzato Ultimo, è tornata negli Stati Uniti. Nonostante la lontananza, ha fatto sentire la sua presenza al cantautore romano seguendolo da lontano. Grazie ad un computer e alla diretta streaming, infatti, Jacqueline ha seguito l’esibizione del fidanzato.

“Brividi a 10mila km. Ti amo infinitamente”, ha scritto Jacqueline pubblicando un video tra le storie di Instagram in cui si nota il computer con la diretta streaming dell’evento di RTL.

Quella tra il cantautore romano e la figlia di Heather Parisi è una bellissima storia d’amore che ha conquistato anche i fans di Ultimo. Il giorno della partenza della fidanzata, Niccolò le ha dedicato le seguenti parole sui social:

“Stamattina sei tornata in America e hai lasciato a casa mia un casino incredibile per colpa del tuo/nostro disordine. E così adesso ogni angolo di casa ha la tua voce. Mi hai salvato dalla solitudine e dalle cose materiali/inutili della vita e te ne sarò per sempre grato. Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi.

‘Certo che ci credo negli avvenimenti,

cercare indietro per poi ritrovarlo avanti

quel filo che ci unisce puoi chiamarlo amore,

ma tu sarai contraria perché non vuoi un nome.

E certo che so bene quanto dentro pesa

tu vedi l’abbandono come la tua casa

ed io vorrei bussarti e farti una sorpresa,

portarti nei miei fogli come fa un poeta'”.

