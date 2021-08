Elisa Isoardi, mai vista così: la vacanza l’ha trasformata

Elisa Isoardi non è mai stata così bella. La vacanza a cui ha preso parte l’ha radicalmente cambiata, facendo impazzire i fan.

Elisa Isoardi è reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Esperienza che forse non si è conclusa come avrebbe voluto. In quanto è stata costretta ad abbandonare a causa di un infortunio all’occhio, ma nonostante ciò è riuscita a farsi valere entrando subito nel cuore di milioni di telespettatori che hanno seguito con affetto le avventure dai naufraghi in Honduras.

Nonostante al momento non sia previsto alcun progetto sul piccolo schermo degli italiani, i telespettatori non vedono l’ora di rivederla in azione e per questo motivo scrutano ogni suo gesto sui social. Per questo motivo non è passato inosservato l’ultimo scatto che ha pubblicato sui social, precisamente sul suo Profilo Instagram, che l’ha mostrata bella come non mai.

La conduttrice, infatti, sembra essere completamente rinata e gli utenti della rete non hanno potuto fare a meno di congratularsi con la sua bellezza. L’ultima vacanza l’ha radicalmente trasformata ed Elisa Isoardi ha mandato il tilt il web.

Elisa Isoardi più bella che mai: lo scatto manda in tilt il web

Elisa Isoardi ha deciso di dire addio, almeno per il momento, alla capigliatura chiara che aveva sfoggiato durante il periodo dell’Isola dei Famosi, per poi sposare un colore leggermente più scuro, ma che non ha fatto altro che esaltare ancora di più non solo la sua nuova abbronzatura, ma anche tutta la sua bellezza.

“I suoi occhi come se soltanto essi offrissero una porta verso la sua anima“ ha scritto la conduttrice, riportando alcune delle più famose parole utilizzate da Kafka. “Qualcuno li giudicava pieni di tristezza“ ha poi ripreso il discorso. “Qualcuno si sentiva osservato e scrutato: qualcuno li scorgeva illuminarsi di un tratto, splendere con dei granelli d’oro” ha poi concluso, condividendo questo pensiero che l’ha profondamente colpita con il suo fedele pubblico che non ha potuto fare a meno di rimanere ammaliato dalla sua bellezza.

Elisa Isoardi, che di recente si è trovata al centro del gossip perché si è mormorato abbia un forte desiderio di maternità, dopo la vacanza che l’ha vista protagonista è ritornata a casa più bella che mai. Segno che ha ritrovato una serenità di cui da tempo era alla ricerca.

I suoi fedeli sostenitori ormai hanno imparato a conoscerla e non possono fare a meno di essere felici per lei, inondandola di complimenti anche per il fascino sfoggiato in questo recente scatto.