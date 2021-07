Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano il sesso e il nome del secondo figlio, ma la vera star è il primogenito Domenico e la sua reazione.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, con un dolce annuncio pubblicato su Instagram, hanno svelato ai fans il sesso e il nome scelto per il secondo figlio che stanno aspettando. Tuttavia, a conquistare i fans è stato il video del primogenito Domenico, pronto a calarsi nei panni del perfetto fratello maggiore.

La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, sta allargando la famiglia e, dopo la nascita di Domenico a cui Rosa e Pietro dedicano tutto il loro tempo trascorrendo con lui la giornata tra giochi e attività varie, è pronta ad accogliere il secondogenito, ma come reagirà il piccolo Dodo?

Ad anticipare quella che sarà la sua reazione di fronte al nuovo arrivato è un video che mamma Rosa ha pubblicato su Instagram e che sta conquistando i gans dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano il sesso e il nome del secondo figlio: la reazione del primogenito Dodo

Dopo aver annunciato di essere incinta del secondo figlio, Rosa Perrotta ha condiviso con i fans anche i dettagli della gravidanza svelando il sesso e il nome. Già mamma del piccolo Domenico Ethan detto ‘Dodo’, Rosa Perrotta diventerà mamma di un altro maschietto.

“It’s a boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti… Le quote rosa restano in minoranza in famiglia. Arriverà un fratellino per Domenico Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille”, ha scritto la Perrotta pubblicando la festa organizzato per festeggiare la notizia. L’ex tronista, poi, ha pubblicato anche un bellissimo video della festa accompagnato dalle parole di Dodo che pensa all’arrivo del fratellino con cui dovrà dividere le attenzioni dei genitori.

“Cioè mi state dicendo che arriva la concorrenza? Che non sarò più l’unico e il solo per questi due??! Oh cavolo… Waiting for Mario Achille”.

Proprio il piccolo Dodo è sempre più amato dai fans della coppia che, dopo aver seguito la nascita dell’amore di Rosa e Pietro, continuano a seguire la loro vita insieme.