Halo eye makeup: come realizzarlo passo dopo passo

L’Halo makeup, un trucco occhi davvero unico e luminoso, perfetto da sfoggiare in tutte le stagioni. Scopriamo come realizzarlo.

Se amate lo smokeye eye, l’Halo makeup vi conquisterà per sempre, sia per il risultato intenso e luminoso del trucco occhi e sia per la semplicità con cui si può realizzare questo makeup perfetto per tutte le tipologie di occhi e, viste le diverse sfumature e gli accostamenti di ombretti che si possono utilizzare, ideale per enfatizzare la bellezza di ogni colorazione di iride.

Scopriamo cosa è e come realizzare questo makeup occhi che sarà uno smokeye eye un poco più leggero e senza dubbio luminoso.

Halo eye makeup : la tecnica di makeup

L’Halo eye makeup è una tipologia di trucco occhi del tutto simile al classico smokeye eye ma che sfrutta le proprietà dei colori in modo diverso. Il termine “Halo”significa ‘alone’ e anche in questo caso, come nel caso dello smokey eye, saranno le sfumature di colore a caratterizzare il makeup, ma in modo diverso.

Mentre nel classico smokeye le sfumature partono dal più scuro al più chiaro, nell’Halo makeup, le sfumature più scure sono verso l’angolo esterno ed interno degli occhi, e la palpebra mobile verrà illuminata al centro con un colore chiaro e luminoso. Ma scopriamo le fasi principali per realizzarlo.

Halo makeup: come realizzarlo passo dopo passo

Per realizzare un perfetto Halo eye makeup, avrete bisogno di un ombretto scuro e opaco, un ombretto chiaro e luminoso e pochissimi altri prodotti che sono previsti durante la realizzazione di un trucco occhi.

1- Applicare un primer occhi

Il primer occhi sarà fondamentale per garantire la riuscita del makeup che, se realizzato su una base neutra, opaca e fissativa, sarà senza dubbio più bello.

2- Applicare l’ombretto scuro

Applicare l’ombretto scuro su tutta la palpebra mobile, avendo cura di tamponare per bene il prodotto dall’angolo interno all’angolo interno.3 Applicare l’ombretto chiaro

3- Applicare l’ombretto chiaro

Dopo aver applicato l’ombretto scuro sulla palpebra, si dovrà applicare l’ombretto chiaro e luminoso al centro della palpebra mobile.

4- Sfumare

A questo punto si dovranno sfumare alla perfezione i due ombretti per evitare lo stacco netto tra i colori chiaro e scuro.

L’Halo eye makeup è davvero un trucco occhi capace di rendere magnetico ogni sguardo, sarà impeccabile con una bordatura dell’occhio piuttosto sfumata e con un bel mascara che volumizzi le ciglia e le apra in un bel ventaglio.

Halo makeup: il video tutorial di Giulia Bencich

In questo video tutorial potrete scoprire una delle interpretazioni dell’Halo makeup da parte della bravissima truccatrice italiana Giulia Bencich!