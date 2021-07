Elisabetta Gregoraci regina di Battiti Live 2021: una dea in total white

Elisabetta Gregoraci lascia tutti senza fiato con il look sfoggiato per la quarta puntata del Battiti Live 2021: una dea meravigliosa.

Elisabetta Gregoraci è la vera regina di Battiti Live 2021. Bellissima, con un look impeccabile, sta stupendo il pubblico del Castello Aragonese di Otranto, ma anche i telespettatori di Radionorba. Perfetta padrona di casa accanto ad Alan Palmieri, la Gregoraci si diverte a condurre, a cantare, ma soprattutto a stupire osando con il look.

Dopo il vestito fucsia con la gonna asimettrica corta davanti, dopo l’abito corto multicolor e la tuta con pantaloncino azzurra, per la quarta puntata, ha tirato fuori la parte candida della propria personalità lasciando letteralmente senza parole i fan.

Il look di Elisabetta Gregoraci per la quarta puntata di Battiti Live 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eli_fai_bene_al❤️ (@eli_fai_bene_al_cuore)

Un abito bianco, longuette, traforato e con il giro all’americana è la scelta di Elisabetta Gregoraci per la quarta puntata di Battiti Live 2021. Un outftit svelato in anteprima della showgirl su Instagram attraverso una serie di storie e che è stato particolarmente apprezzatto dai fan. Sempre più bella, elegante e raffinata, la Gregoraci non sbaglia un colpo.

LEGGI ANCHE—>Il dolore senza fine di Elisabetta Gregoraci: il messaggio nel giorno che più odia

Già in una precedente occasione, Elisabetta aveva puntato sul look total white che non delude mai. Tantissimi gli apprezzamenti per l’ex signora Briatore per la quale sembra che il tempo non passi mai. Amante dello sport, la Gregoraci si allena regolarmente, seguendo uno stile di vita sano ed equilibrato, ma concedendosi anche qualche strappo alla regola.

Con l’outfit della quarta puntata di Battiti Live 2021, la Gregoraci ha messo tutti d’accordo. La Gregoraci ha completato il look con degli oracchini e dei tacchi mozzafiato raccogliendo i capelli in una lunga coda.

LEGGI ANCHE—>Unghie da Vip: Elisabetta Gregoraci sceglie una manicure total black, perfetta anche in primavera

“Sempre bellissima”, “Stupenda”, “Sei una meraviglia”, “Sei perfetta”, “Assolutamente unica”, “Favolosa”, “Strepitosa”, “Stasera sei davvero fantastica”, sono solo alcuni dei commenti dei fans sui social per Elisabetta che è considerata la conduttrice perfetta per un evento musicale divertente e leggero come Battiti Live 2021 che, da metà luglio, sarà trasmesso in prima serata su Italia 1.