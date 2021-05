Unghie total black per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore non resiste al fascino della nail art e sfoggia una manicure nuova di zecca su Instagram. Il risultato è perfetto, promossa a pieni voti!

Se pensavi che lo smalto nero fosse adatto soltanto per la stagione invernale, dovrai ricrederti! Sono tante le vip di casa nostra che sfoggiano manicure curatissime, in perfetto stile total black!

Da Barbara D’Urso a Sabrina Salerno, passando per Chiara Nasti, sono tanti i volti noti dei social media e del piccolo schermo che, per la manicure, puntano tutto su nuance scure, perfette da abbinare ad ogni look.

Alla lista si è aggiunta anche Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore, che ha fatto parte del cast dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha sfoggiato su Instagram unghie corte con smalto nero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La showgirl è sempre molto attenta al suo look. Cura con meticolosità ogni dettaglio, dai capelli al trucco, passando per l’abbigliamento e gli accessori. Elisabetta non ne sbaglia mai una! Anche questa volta, con la sua manicure nuova di zecca, ha incassato l’approvazione dei follower. Scopri di più e, magari, copia il suo stile!

Le unghie della Gregoraci sono giuste per la primavera!

Elisabetta Gregoraci sa come stupire. E’ sempre al passo con le ultime tendenze e, evidentemente, sa bene che lo smalto nero non passa mai di moda. Elegante, intenso e seducente, si abbina ad ogni mise, da quelle più casual a quelle più ricercate. Un po’ come dire che, con lo smalto nero, si va sempre sul sicuro!

Una manicure in stile total black è un evergreen. E’ perfetta tutto l’anno. La showgirl calabrese l’ha scelta per l’inizio della bella stagione. Su Instagram ha postato diverse foto dove si vedono le sue unghie, non troppo lunghe.

Difficile capire se si tratti di ricostruzione in gel, semipermanente o, semplicemente, di smalto applicato su unghie naturali. Ciò che però si nota, senza ombra di dubbio, è il risultato finale, molto bello ed elegante. Semplicemente divino!

I professionisti della nail art consigliano di portare lo smalto nero soltanto su unghie medio-corte. Quindi, se si sceglie questo colore, badare alla lunghezza è d’obbligo. Su unghie troppo lunghe, il risultato potrebbe essere eccessivo e persino volgare. Consigli preziosi che Elisabetta Gregoraci ha seguito la lettera. Potrai notarlo guardando le sue foto su Instagram.

Certo, lo smalto nero è molto usato in inverno, questo è innegabile. Ma va bene anche per il periodo primavera-estate, perché aiuta a staccare un po’ sia dai colori troppo sgargianti che da quelli pastello o, comunque, molto chiari. Inoltre tieni conto che, gli smalti scuri, sono perfetti per esaltare l’abbronzatura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Quindi, ricapitolando, sì allo smalto nero nella bella stagione ma occhio alla lunghezza delle unghie. Non esagerare! Portale della giusta lunghezza e, detto tra di noi, sono anche più comode.

Se non hai ancora le idee ben chiare su come fare la prossima manicure, magari puoi ispirarti allo stile di Elisabetta Gregoraci. Andrai sul sicuro, fidati!