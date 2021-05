Temptation Island 2021, le coppie: lacrime ed emozioni, chi ci sarà

Le Anticipazioni di Temptation Island 2021 rivelando grandi sorprese per il pubblico e a dirlo è l’autrice Raffaella Mennoia.

Temptation Island è senza dubbio uno dei programmi più amati del pubblico del piccolo schermo, che ogni anno impaziente aspetta una nuova edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia su canale 5. Quest’anno la trasmissione inizierà il 30 giugno e come giusto che sia iniziano a trapelare le prime indiscrezioni riguardanti le nuove coppie che quest’anno hanno scelto di mettere a dura prova la loro relazione.

A parlare è Raffaella Mennoia, da tempo braccio destro di Maria De Filippi, che lavora attivamente al programma, che sulle pagine di Uomini e Donne Magazine si è sbilanciata in merito a quello che a breve vedremo sul piccolo schermo, rivelando con estrema sincerità che quest’anno, a causa della pandemia, le selezioni sono state più difficili del solito in quanto tra le coppie questa fase ha già rappresentato una dura prova per continuare o meno a stare insieme. Ma niente paura perché l’autrice del programma garantisce che ne vedremo comunque delle belle a Temptation Island 2021.

Anticipazioni Temptation Island, Raffaella Mennoia si sbilancia: “Una bella prova”

Raffaella Mennoia, durante il corso dell’intervista rilasciata al magazine dedicata al programma di Maria De Filippi, ha rivelato che mai come quest’anno è stato difficile fare i provini per le scegliere le coppie di Temptation Island 2021 e che in totale sono state viste ben 120 coppie.

“Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting” ha esordito l’autrice di Maria De Filippi. “Ho visto 120 coppie ed è stato complicato perché il Covid ha fatto vivere le coppie in retroattività“ ha proseguito. “Si parla di discoteca, di gelosia, di chi vuole uscire da solo, ma essendoci stata la pandemia queste cose non sono più accadute tra le coppie nell’ultimo anno. Oppure c’è chi, proprio durante questi lunghi mesi, ha scoperto cose che non conosceva del proprio partner. Diciamo che la pandemia è stata sicuramente una bella prova“ ha ammesso ed in effetti questi mesi, in cui si è stati costretti a restare a casa, hanno rappresentato una sorta di equivalente casalinga della trasmissione e per quanto riguarda il successo che lo show ha ottenuto durante il corso di questi anni lei non ha dubbi.

“Siamo tutti fidanzati o single: la risposta è questa“ ha ammesso. “Tutti abbiamo vissuto delle gelosie, molti di noi sono stati traditi, molti altri hanno tradito. Per superare una crisi bisogna capire qual è la motivazione, decidere di affrontarla nella maniera più leale possibile, in primo luogo con se stessi e poi con il partner” ha poi proseguito, rivelando che il successo del programma è dovuto al fatto che tutti i telespettatori, almeno una volta, sono stati in grado di riconoscersi all’interno di una delle coppie partecipanti. “lo dico sempre che per stare insieme occorrono due persone, per lasciarsi ne è sufficiente una“ ha concluso per poi svelare se quest’anno vedremo qualche volto noto al pubblico.: “Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma è ancora presto per dirlo“.

Raffaella Mennoia su Temptation Island ha dato qualche succosa anticipazione al pubblico del piccolo schermo, che è curioso più che mai di godersi questa nuova stagione dell’Isola delle Tentazioni.