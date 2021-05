“Uomini e Donne? Prima si cercava l’amore. Ora le liti”: l’ex dama vuota il sacco

L’ex dama di Uomini e Donne non le manda di certo a dire e lancia una stoccata alla trasmissione e al suo percorso al Trono Over.

Uomini e Donne, nonostante stia per giungere alla fine di questa stagione televisiva, resta uno dei programmi più discussi del momento. Di recente, infatti, è scoppiata una polemica tra alcune ex dame del programma, che avevano perfino tirato in ballo Gianni Sperti accusandolo di bullizzare chi prendeva parte alla trasmissione. Questa volta a parlare è invece Lucrezia Comanducci, che in un primo momento aveva scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi come corteggiatrice dei tronisti Davide Donadei e Gianluca De Mattesi per poi diventare una delle dame del Trono Over, che ha stroncato il programma, rivelando ai microfoni di Fralof per il portale PiùDonna di preferire il tutto qualche anno fa quando si scendeva dalle famose scale blu per trovare il vero amore e non la versione attuale dello show dove secondo lei ci cercherebbero soltanto le discussioni con pretesti alquanto inutile.

Lucrezia Comanducci ha stroncato Uomini e Donne per poi rompere il silenzio in merito ad Armando Incarnato, il cavaliere che aveva catturato la sua attenzione ma la loro conoscenza non è proseguita come invece lei sperava.

Lucrezia Comanducci dopo Uomini e Donne rompe il silenzio su Armando Incarnato

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne senza troppi giri di parole ha rivelato di non essere affatto soddisfatta del suo percorso all’interno degli studi Elios di Roma. In quanto probabilmente si aspettava si aspettava di poter trovare l’amore, ma purtroppo così non è stato. Dal momento del suo abbandono, però, l’ex Armando Incarnato ha smesso di seguirlo.

LEGGI ANCHE –> Incidente per Tina Cipollari: paura dietro le quinte a Uomini e Donne

“In teoria si cerca l’amore. Mi piaceva più come era una volta” ha esordito Lucrezia. “Adesso escono fuori liti inutili, che si possono evitare“ ha poi proseguito. “Lo guardo poco. Ho scelto di andarci per curiosità, per fare una nuova esperienza” ha poi concluso, spendendo anche due parole, come anticipato, sul cavaliere che per qualche tempo ha frequentato prima di terminare il suo percorso all’interno del programma.

“Con Armando è partita bene ma poi è finita male“ ha rivelato, ricordando il tempo trascorso insieme. “La conoscenza si è chiusa in maniera brutta ma non posso dire che è una brutta persona“ ha osservato sul cavaliere più discusso dell’intera trasmissione. “Non mi ha insultata e trattata male come con le altre“ ha dichiarato per poi aggiungere: “Anzi spesso era proprio lui che mi difendeva”.

Vi siete persi la sfilata a tema “Seducente come un sogno d’estate”? Potete rivederla QUI ⬇👗#UominieDonne https://t.co/nY4Jw1iLH2 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 20, 2021

Lucrezia non sembra avere bei ricordi in merito alla sua esperienza a Uomini e Donne. Anche se durante le settimane trascorse al Trono over era riuscita a riscuotere un certo successo tra il pubblico del piccolo schermo, che aveva fatto il tifo per lei e la sua conoscenza con il cavaliere partenopeo.