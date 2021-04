Tutti pazzi per le unghie! Chiara Ferragni, per l’inizio della primavera 2021, ha scelto lo stile nude look. Scopriamo di più

Continua il nostro viaggio nel fantastico mondo della nail art. Le nuove tendenze si rincorrono a ritmo frenetico. Chedonna.it ha messo insieme, per te, tutte quelle per la primavera-estate 2021.

Per un’ottima manicure bisogna avere una buona base su cui lavorare. Questo significa che le unghie devono essere in buona salute e senza macchie. Spesso tendono ad ingiallirsi per una serie di fattori, tra i quali fumo ed alimentazione. Puoi provare a sbiancarle, ci sono almeno 5 rimedi naturali che possono aiutarti. Se non dovesse bastare, bisogna ricorrere a trattamenti più specifici.

Scegliere come portare le unghie dipende anche dalla comodità ricercata. Se sono troppo lunghe, possono dare fastidio soprattutto nelle faccende domestiche.

Che si tratti di unghie naturali, di ricostruzione oppure di smalto semipermanente, l’estetista seguirà sempre le tue indicazioni. Scegliere lo stile più di tendenza è, quindi, un passo successivo.

Tutti pazzi per le unghie! Anche lo star system nazionale ed internazionale fatto di modelle, influencer e fashion blogger è sempre alla ricerca della manicure all’ultimo grido!

Vediamo lo stile che ha scelto Chiara Ferragni, volto noto dei social media, modella, influencer e imprenditrice di grande successo. Chissà, magari puoi prendere spunto proprio da lei!

Unghie perfette? Chiara Ferragni sceglie il nude look

Chiara Ferragni, la regina di tutte le influencer, per l’inizio delle primavera 2021 ha scelto una manicure nude look. Negli ultimi scatti postati su Instagram, sfoggia unghie di un colore delicatissimo, con toni del rosa cipria.

La neo mamma della piccola Vittoria (venuta alla luce presso la clinica Mangiagalli di Milano), ha scelto una lunghezza giusta per le sue unghie. Questione di comodità? Forse. Vero è, comunque, che il risultato è semplicemente divino!

Trovare lo smalto nude giusto è come scegliere il fondotinta perfetto. Non è semplice ma, con i consigli giusti, ci riuscirai! Iniziamo col dire che non è solo una questione di colore. Contano tanto i sottotoni e i sovratoni della pelle. E’ importante, quindi, riconoscere il proprio sottotono (freddo/caldo) e il sovratono (la patina olive, gialla o rosa).

Chiara Ferragni punta tutto su una manicure nude look semplice, senza stamp o applicazioni gioiello. E’ uno stile all’apparenza minimale ma molto curato, perfetto da abbinare ad ogni mise, da quella più casual a quella più ricercata.

E tu, ‘di che unghia sei’?. Se non hai ancora le idee chiare, magari segui la tendenza proposta da Chiara Ferragni. Per cambiare, poi, c’è sempre tempo! Il mondo della nail art offre un’infinita di proposte. Resta sempre al passo coi tempi!