Martina Grado, chi è la corteggiatrice scelta dal tronista Giacomo Czerny a Uomini e donne: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram.

Martina Grado è la scelta di Giacomo Czerny. Il tronista di Uomini e Donne, dopo mesi di esterne, ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo la ragazza con cui ha avuto più feeling e con la quale spera di costruire una storia d’amore lunga e duratura, ma chi è davvero Martina Grado?

Nome: Martina Grado

Martina Grado Data di nascita: 20 novembre 1995

20 novembre 1995 Segno zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione: Ballerina, coreografa e insegnante di danza

Ballerina, coreografa e insegnante di danza Luogo di nascita: Bergamo

Bergamo Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: ne ha diversi sparsi sul corpo

ne ha diversi sparsi sul corpo Profilo Instagram ufficiale: @ martinagradoo

Chi è Martina Grado, la corteggiatrice di Uomini e Donne scelta dal tronista Giacomo Czerny

Martina Grado è nata a Bergamo il 20 novembre 1995. Con la passione per la musica e la danza, comincia a studiarla sin da bambina sognando di diventare una ballerina. Con tanto studio e lavoro è riuscita a realizzare il suo sogno. Oggi, infatti, Martina è una ballerina, insegnante di danza e coreografa.

Della sua vita sentimentale prima dell’approdo a Uomini e Donne non si sa nulla. Martina, single, decide di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne dove incontra Giacomo Czerny. Con il tronista esce sin dall’inizio del suo percorso da corteggiatrice riuscendo a conquistarlo e a farsi scegliere.

Martina Grado a Uomini e Donne: Giacomo Czerny la sceglie

Il percorso di Martina a Uomini e donne è stato intenso e ricco di emozioni. La corteggiatrice ha diviso le attenzioni del tronista Giacomo con Carolina Ronca. Prima di essere scelta, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, parlando di Giacomo, ha raccontato:

“Ho trovato nei suoi occhi una sensibilità particolare che mi ha fatto sentire al sicuro e pensare che forse, al di fuori di qua, saremmo potuti davvero essere l’uno la spalla dell’altro […] È una persona trasparente, che ha la capacità di far valere le proprie idee senza lasciarsi influenzare e rende ogni dubbio più chiaro. Non teme le conseguenze nel dire ciò che pensa e fare ciò che sente”.

sul percorso fatto con Giacomo, inoltre, ha aggiunto: “Nel nostro rapporto non c’è mai stato niente che non andasse, e ciò che non andava siamo riusciti a farlo funzionare con il dialogo. Ci mancano ancora dei pezzi di noi da conoscere ma c’è una cosa che ci accomuna ed è la curiosità, quindi gli chiedo perché non seguirla uscendo insieme. Tra noi c’è chimica, complicità, leggerezza, la volontà di costruire un rapporto maturo che possa durare. E poi insieme siamo bellissimi”.