Con una foto pubblicata su Instagram, Elisabetta Gregoraci rivive il giorno più brutto della sua vita: il dolore senza fine della showgirl.

Elisabetta Gregoraci, con una foto pubblicata tra le storie di Instagram, ricorda il giorno che più odia: quello in cui ha detto addio alla mamma. Legatissima alla famiglia, la Gregoraci ha perso mamma Melina nel 2010. La donna si spense dopo aver combattuto contro un tumore al seno.

Un dolore enorme per Elisabetta che, in quel periodo, era da poco diventata mamma con la nascita del figlio Nathan Falco. Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di mamma Melina, Elisabetta ha condiviso il dolore con i fans.

L’assenza della mamma continua a pesare su Elisabetta e sulla sorella Marzia che, insieme, hanno affrontato la situazione aiutando il padre a reagire. Il dolore, però, è sempre vivo e, oggi, Elisabetta ha pubblicato un toccante messaggio.

Elisabetta Gregoraci ricorda mamma Melina: “Il 29 giugno, il giorno che più odio”

Il 29 giugno è un giorno particolarmente difficile da affrontare per Elisabetta Gregoraci come ha confessato lei stessa condivivendo i propri sentimenti con i fans. Il 29 giugno, infatti, ricade l’anniversario della morte della mamma, la signora Melina.

“Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero. Ovunque tu sia sappi che mi manchi sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo mamma”, ha scritto Elisabetta pubblicando una foto in cui è proprio con la mamma.

“Vi voglio bene. Grazie a tutti voi per questa giornata per me triste. Voi riuscite a farmi sentire il vostro calore”, ha aggiunto pubblicando la foto di alcuni bouquet di fiori ricevuti prima della terza puntata di Battiti Live 2021.

Questa sera, infatti, insieme ad Alan Palmieri, la Gregoraci salirà sul palco del Castello Aragonese di Otranto per condurre la terza puntata di Battiti Live 2021, la kermesse musicale di Radionorba che, da metà luglio, sarà trasmessa anche in prima serata su Italia 1.

Nonostante il giorno particolarmente difficile, la Gregoraci, questa sera, salirà sul palco per regalare una serata di musica e divertimento al pubblico.