Elisabetta Gregoraci in total white risplende. Sveliamo prezzo, brand e stile

Elisabetta Gregoraci alla conferenza stampa di “Battiti Live”, evento musicale itinerante prodotto dal Gruppo Norba, è apparsa luminosa ed elegante in un coordinato bianco di tendenza. Vediamo prezzo, firma e dove trovarlo.

Ci sono un sacco di capi oggettivamente proibitivi per la maggior parte della popolazione ma ve ne sono altrettanti che, se scelti e portati nel modo giusto, sapranno valorizzare il meglio del nostro corpo. Ecco perché quando il look di un vip ci colpisce particolarmente è più che normale informarsi su come imitarlo. Oggi scopriamo i dettagli sull’outfit bianco di Elisabetta Gregoraci con relative ed ovviamente valide alternative più cheap.

Il coordinato bianco di Elisabetta Gregoraci ci fa sognare

La prima delle cinque serate di “Battiti Live” ha avuto luogo ieri sera, 25 giugno, ed anche le altre, come di consueto, si svolgeranno nelle più belle piazze della Puglia. “Ely Greg” ha fatto colpo con un mini abito fucsia – ciclamino di cui forse vi parleremo prossimamente perché oggi il focus è sullo stile del top e della gonna bianchi, simbolo dell’estate. Il top in maglia bianca a lavorazione tridimensionale e la longuette sono firmate Genny, noto brand italiano che veste spesso anche Ilary Blasi. Il top corto a mezze maniche costa 364 euro mentre la gonna è in vendita a 390 euro sul sito ufficiale.

Firme low cost da scegliere

Miss Guided propone lo “Sweet Heart set” sia in rosa shocking che in nero e su Zalando è scontato a 51,99 euro. Le Style de Paris è ancor più economico nel completo top (a balze) e gonna (che però è lunga e con spacco laterale) in total white, costa infatti solo 25,99 euro.

In questi casi il top si potrà sfruttare al massimo anche con pantaloncini di jeans, gonna lunga a stampa (meglio se floreale) ed abbinare il tutto ad un comodo sandalo bianco come ha fatto Elisabetta o ad un tacco a spillo su sandalo basic a contrasto.

Il bianco, soprattutto con l’abbronzatura, sta bene sempre d’estate ma bisogna ricordare che la sera, a meno che non ci sia uno specifico dress code, va dosato e nel caso portato con abiti eleganti. Ok che si è in vacanza ma gli abiti in lino senza forma è meglio lasciarli per il giorno. Un sì deciso quindi a tagli classici e sciancrati come astutamente scelto dall’ex gieffina che già nella casa Mediaset di outfit per i serali ne ha sbagliati solo tre.

LEGGI ANCHE: Avete visto lo splendido outfit di Martina Stella? Ecco chi è la stilista e il prezzo (chedonna.it)

Il due pezzi attillato è bellissimo e di gran moda ma se vi sentite gonfie o anche solo un po’ insicure dalla mancanza di un tono muscolare “pre covid” lasciate stare. È la sicurezza in noi stesse a rendere un outfit di successo, non il prezzo.

Silvia Zanchi